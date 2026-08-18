Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!

Η ΑΕΚ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι στη Σόφια και θα παίξει την πρόκριση για τα… αστέρια του Champions League, μέσα στο «σπίτι» της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βαγγέλης Πάτας

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Η ΑΕΚ επιστρέφει από τη Σόφια με το 0-0, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί, όπου την άλλη Τετάρτη (26/08) θα κριθεί ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» θα μπορούσε να είχε φύγει με κάτι περισσότερο από τη Βουλγαρία, κυρίως βάσει της εικόνας και των ευκαιριών που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιόβιτς στο 20ο λεπτό.

Η Λέφσκι παρέμεινε οργανωμένη κι απείλησε περισσότερο στο δεύτερο μέρος, όμως, η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς, η οποία απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες, χωρίς να επιτρέψει στη Λέφσκι να βρει εύκολα χώρους.

Στο 20' ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή, όταν ο Μάγιερ βρήκε εξαιρετικά τον Γιόβιτς, ο οποίος άφησε την μπάλα να σκάσει και σούταρε, με την προσπάθειά του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Η «Ένωση» πλησίασε ξανά στο γκολ στο 32' και στο 33'. Αρχικά, μετά από γέμισμα του Μάγιερ, ο Μουκουντί έκανε την προβολή και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στη συνέχεια ο Γιόβιτς δεν αξιοποίησε το λάθος του Βούτσοφ, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία.

Η πρώτη σημαντική απειλή της Λέφσκι ήρθε στο 38', όταν ο Μουμπαρίκ βρέθηκε σε θέση για πλασέ μετά από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, όμως ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.

Η βουλγαρική ομάδα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και στο 54' ο Μαϊκόν βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να αποκρούει το πλασέ του. Τρία λεπτά αργότερα, ο Στρακόσα ήταν ξανά «παρών», αυτή τη φορά σε μακρινό σουτ του Ντιμιτρόφ.

Ο Νίκολιτς προχώρησε στις πρώτες του αλλαγές, με τον Μάνταλο να αντικαθιστά τον Μάγιερ και τον Βάργκα να παίρνει τη θέση του Γιόβιτς, ενώ ο Ζίνι παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ανγκολέζος φορ απείλησε στο 59', όμως, ο Βούτσοφ μπλόκαρε την προσπάθειά του, ενώ λίγο αργότερα το πλασέ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η ΑΕΚ ανέκτησε σταδιακά τον έλεγχο, αλλά της έλειψε η ακρίβεια στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Μαρίν δοκίμασε το πόδι του στο 73', χωρίς να βρει εστία, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τους Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς αντί των Κοϊτά και Ζίνι.

Το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης. Η ΑΕΚ θα έχει πλέον τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στον κόσμο της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, να κάνει το αποφασιστικό βήμα και να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταΐρ Νέβες (89΄ Χεβέρτον), Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ, Μαϊκόν (89΄ Στογιάντσοφ), Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Σεντέγες, Όκο Φλεξ (67΄ Περέα), Ρεϊνάλντο (78΄ Μίτκοφ), Έβερτον Μπάλα (78΄ Σούλα)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ (58΄ Μάνταλος), Κοϊτά (81΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (58΄ Βάργκα), Ζίνι (81΄ Ζούμπκοφ).

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