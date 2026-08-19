Ρεζάι: Χλευάζει τους ισχυρισμούς Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν

Snapshot Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, χλεύασε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος.

Ο Ρεζάι τόνισε ότι η αδυναμία των ΗΠΑ να ελέγξουν τα Στενά είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που τις χωρίζει από αυτά.

Ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος και επανέλαβε αυτή τη θέση δημόσια.

Η αναφορά του Τραμπ στα Στενά ως «αμερικανικό έδαφος» έγινε αρχικά με χιουμοριστικό τόνο, αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι είναι «πολύ καλή ιδέα».

Ο Ρεζάι χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένδειξη της «μετα-αμερικανικής τάξης πραγμάτων» στον Περσικό Κόλπο. Snapshot powered by AI

Ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, χλεύασε τη δήλωση του Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος.

Ο Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, έγραψε στο X: «Το χάσμα μεταξύ της αδυναμίας των ΗΠΑ να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και του ισχυρισμού τους ότι τους ανήκει είναι μεγαλύτερο από την απόσταση των 7.000 μιλίων [11.265 χλμ.] που χωρίζει την Ουάσινγκτον από τα ίδια τα Στενά».

Την ανάρτησή του συνόδευσε με έναν χάρτη που δείχνει την απόσταση των Στενών από την Ουάσινγκτον και από το Ιράν, γράφοντας: «Κάποια όνειρα είναι μακριά από την πραγματικότητα».

«Καλώς ήρθατε στη μετα-αμερικανική τάξη πραγμάτων στον Περσικό Κόλπο», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εχθές, Τρίτη 18/8, έναν χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ ως νέο αμερικανικό έδαφος», επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε ήδη εκφράσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη στρατηγική εμπορική διαδρομή ως «αμερικανικό έδαφος» την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης, με τόνο που υποδήλωνε ότι επρόκειτο για αστείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε αυτή την ιδέα χθες μιλώντας με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υπονοώντας ότι αυτό θα ήταν μια «πολύ καλή ιδέα».

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