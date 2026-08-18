Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός έπειτα από επίθεση στο ελληνόκτητο «Minoan Dignity»

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου «MINOAN DIGNITY», υπό τη σημαία της Λιβερίας, καθώς ο πρώτος μηχανικός του έχασε τη ζωή του έπειτα από πλήγμα κατά τη διέλευσή του από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, περίπου πέντε ναυτικά μίλια ή εννέα χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του βρετανικού φορέα θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε εξερχόμενο το Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα την απώλεια ενός μέλους του πληρώματος και την πρόκληση ζημιών στο μηχανοστάτιο.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του UKMTO.

Η INTERCARGO, η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων Ξηρού Φορτίου, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη «για τις πληροφορίες ότι ένας ναυτικός στο υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο Minoan Dignity έχασε τη ζωή του, μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, χθες, 17 Αυγούστου».

Επίσης, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και ελπίζει στην ασφαλή τους εκκένωση.

Τέλος, απευθύνει έκκληση όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των άμαχων ναυτικών και των εμπορικών πλοίων.

Το M/V MINOAN DIGNITY είναι φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carrier), και συγκεκριμένα Panamax bulk carrier. Τα Panamax είναι η κατηγορία πλοίων που σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να διέρχονται από τις διαστάσεις των παλαιών δεξαμενών του Καναλιού του Παναμά. Στα bulk carriers, συνήθως πρόκειται για πλοία περίπου 60.000–80.000 DWT.

Τα βασικά στοιχεία του:

Τύπος: Bulk Carrier / Dry Bulk Carrier Κατηγορία: Panamax IMO: 9294484 Έτος κατασκευής: 2004 Νεκρό βάρος (DWT): 76.801 τόνοι Μήκος: περίπου 225 μέτρα Πλάτος: περίπου 32,2 μέτρα Ολική χωρητικότητα (GT): 40.014 τόνοι Σημαία: Λιβερίας

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