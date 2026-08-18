Τόμας Μπάρακ: Οι ΗΠΑ εργάζονται για μηχανισμό αποτροπής σύγκρουσης Τουρκίας, Ισραήλ και Συρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων (deconfliction mechanism) μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας, δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, μετά την ισραηλινή επίθεση σε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters.

Ο Μπάρακ ανέφερε ότι η Τουρκία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα ισραηλινά πλήγματα και, ως αποτέλεσμα, εντόπισε αεροσκάφη να κινούνται βόρεια προς την τουρκική επικράτεια. Όπως σημείωσε, αυτό θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει την Άγκυρα στην προετοιμασία δικής της στρατιωτικής αντίδρασης.

«Ευτυχώς, ψύχραιμες φωνές κατάφεραν να αποτρέψουν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε ο Μπάρακ στο Reuters.

Ωστόσο, ο Τομ Μπάρακ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού αποτροπής επεισοδίων μεταξύ κυρίως Τουρκίας και Ισραήλ.

Τι είναι ο μηχανισμός αποτροπής σύγκρουσης

Ο όρος deconfliction mechanism περιγράφει έναν δίαυλο επικοινωνίας που αποσκοπεί στην αποφυγή παρεξηγήσεων, λανθασμένων υπολογισμών ή ακούσιων στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ κρατών ή στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, δύο χωρών που συνορεύουν με τη Συρία, έχουν αυξηθεί, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ για τις εξελίξεις στη Συρία έχει ενταθεί.

Η Τουρκία έχει καταστεί ένας από τους βασικούς συμμάχους του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σάρα. Η Άγκυρα συνδράμει στην εκπαίδευση του συριακού στρατού, στην ανασυγκρότηση κρατικών θεσμών και υποδομών και παρέχει στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στη νέα συριακή ηγεσία.

Η ισραηλινή ανησυχία για την τουρκική παρουσία

Σύμφωνα με τον Μπάρακ, η ισραηλινή επίθεση στη συριακή αεροπορική βάση αντανακλούσε την εκτίμηση του Ισραήλ, «είτε ακριβή είτε λανθασμένη», ότι η Τουρκία ενδέχεται να ενισχύσει το προσεχές διάστημα την παρουσία της στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

«Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν μηχανισμό αποτροπής σύγκρουσης που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ, τη Συρία και την Τουρκία», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ. «Εργαζόμαστε ενεργά για τη δημιουργία του, ώστε να αποτρέψουμε μελλοντικές παρανοήσεις», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «προτεραιότητα τώρα είναι η αποκλιμάκωση των εντάσεων και η δημιουργία χώρου για μια πιο μετρημένη προσέγγιση».

Η αεροπορική βάση βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά των τουρκικών συνόρων. Έχει πάψει από το 2013 να λειτουργεί ως αποκλειστικά στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλαξε χέρια αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Οκτώ ισραηλινά πλήγματα στη βάση

Η κρατική συριακή τηλεόραση Ekhbariya, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε οκτώ αεροπορικές επιδρομές στον διάδρομο προσγείωσης και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης της βάσης.

Άλλη στρατιωτική πηγή, καθώς και κάτοικος της περιοχής, ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν απώλειες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τις επιδρομές.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί εδώ και χρόνια επιθέσεις εναντίον στόχων στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός της ιρανικής επιρροής και η αποτροπή μεταφοράς όπλων προς τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία τη νέα συριακή ηγεσία και έχει συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος. Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις είχαν στόχο κυβερνητικές εγκαταστάσεις στη νότια και κεντρική Συρία τον Μάρτιο.

«Καλύτερα η επικοινωνία παρά η στρατιωτική ισχύς»

Από την ανατροπή του Άσαντ, Συρία και Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών για την αποκλιμάκωση και τα σύνορα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

«Ένα περιστατικό όπως αυτό που σημειώθηκε σήμερα καταδεικνύει την ανάγκη να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες και να διευρυνθεί η διαδικασία», δήλωσε ο Μπάρακ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ ήδη διευκολύνουν έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται πλέον μια πιο ισχυρή δομή, με περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη επιχειρησιακή υποστήριξη.

«Η επένδυση σε τέτοιους μηχανισμούς είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από την προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να κοστίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη χρήση στρατιωτικής ισχύος ως μέσου επίλυσης κρίσεων.

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