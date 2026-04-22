Επίθεση Wall Street Journal στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Υπονομεύει την αμερικανική πολιτική

Οι Αμερικανοί πρέσβεις οφείλουν να υπερασπίζονται την πολιτική των ΗΠΑ στις χώρες όπου υπηρετούνόχι να υπερασπίζονται τις χώρες υποδοχής απέναντι στην αμερικανική πολιτική. Ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και απεσταλμένος για τη Συρία, φαίνεται να χρειάζεται μια υπενθύμιση, επισημαίνεται στο δημοσίευμα του αμερικανικού δημοσιογραφικού κολοσσού. Ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται να υιοθετεί ορισμένες ασυνήθιστες θέσεις για Αμερικανό απεσταλμένο, σημειώνεται στο άρθρο.

Μέσα σε 30 λεπτά στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας την Παρασκευή, ο Τομ Μπάρακ κατάφερε να αποθαρρύνει τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, να προωθήσει συνεργασία με τη Χεζμπολάχ, να ειρωνευτεί την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, να ζητήσει τη συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες για τον Λίβανο, να υποβαθμίσει την αγορά ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων από την Τουρκία και να απειλήσει το Ισραήλ εκ μέρους της Άγκυρας.

Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία, ο Μπάρακ υπονομεύει την αμερικανική πολιτική. Το Ιράν δεν έχει θέση στις υποθέσεις του Λιβάνου, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταβάλει προσπάθειες να αποστασιοποιήσει την Τεχεράνη από την κατάπαυση του πυρός στη χώρα.

«Χρειαζόμαστε ένα μονοπάτι με τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Μπάρακ, «και αυτή η πορεία δεν μπορεί να είναι η εξόντωσή της». Η τρομοκρατική οργάνωση, όπως είπε, «είναι επίσης πολιτικός οργανισμός», παραλείποντας ότι ο πολιτικός της στόχος είναι η προώθηση της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, απάλλαξε ουσιαστικά τη Βηρυτό από ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι οι Σουνίτες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου «δεν πρόκειται να πυροβολήσουν τους [Σιίτες] συγγενείς τους» στη Χεζμπολάχ.

Με τέτοιες δηλώσεις, γιατί να λάβει σοβαρά ο Λίβανος την αμερικανική πίεση για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ; Ο Μπάρακ προτείνει αντίθετα την «υποκείμενη ευημερία», κάτι που μοιάζει δύσκολο όταν μια πλήρως εξοπλισμένη Χεζμπολάχ μπορεί να σύρει τη χώρα σε καταστροφικούς πολέμους όποτε το επιθυμεί η ίδια ή το Ιράν.

Εξισώνοντας το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ ως «εξίσου αναξιόπιστους», ο Μπάρακ υποβάθμισε τις εκεχειρίες που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, με μια ανάλυση που, όπως υποστηρίζεται, ισχύει τόσο για τη συμφωνία του 2024 όσο και για την πρόσφατη. «Λέει ότι έχουμε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν εμείς, το Ισραήλ, κρίνουμε ότι δεχόμαστε επίθεση. Είναι αυτό κατάπαυση του πυρός;» διερωτήθηκε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να μπορεί να πλήξει τρομοκρατικές απειλές.

Ο Μπάρακ τάχθηκε υπέρ της πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, διαχωρίζοντας το ζήτημα από την αγορά των ρωσικών S-400, παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, συνέκρινε την υπόθεση με τα ελληνικά S-300, που αποκτήθηκαν τη δεκαετία του 1990 στο πλαίσιο της κρίσης στην Κύπρο, πολύ πριν τεθούν σε ισχύ οι σχετικές αμερικανικές κυρώσεις.

Ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Τουρκία χαρακτήρισε τον Μπάρακ «persona non grata», μετά τις δηλώσεις του υπέρ του μοντέλου των «καλοπροαίρετων μοναρχιών» στη Μέση Ανατολή έναντι της δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να φυλακίσει τον βασικό του αντίπαλο με ποινές που φτάνουν έως και τα 2.000 χρόνια.

Πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα, στα οποία τέτοιες παρεμβάσεις ενέχουν κινδύνους. Ήδη από τον Ιανουάριο είχε επισημανθεί η κακή διαχείριση του Μπάρακ στο ζήτημα των κρατουμένων του ISIS στη Συρία, όταν εγκατέλειψε Κούρδους συμμάχους των ΗΠΑ που τους φρουρούσαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί παρέμβαση του αμερικανικού στρατού.

Τον Ιούλιο, το Reuters μετέδωσε ότι η αντίθεσή του στον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Συρίας έδωσε στον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα την εντύπωση ότι είχε «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ να αναπτύξει δυνάμεις σε περιοχές των Δρούζων. Ακολούθησαν νεκροί Δρούζοι και ισραηλινά πλήγματα ως αντίποινα.

Ερωτηθείς για τις ανησυχίες του Ισραήλ έναντι της Τουρκίας, ο Τομ Μπάρακ προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προκαλεί: «Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να παίζει», δήλωσε. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να συμβουλεύσει τον Ερντογάν να σταματήσει να επαινεί τη Χαμάς.

Στην περιοχή, υποστήριξε επίσης ότι «κανείς δεν έχει πρόβλημα με τους Εβραίους», αλλά μόνο με τον σιωνισμό, «ζήτημα ορισμού», όπως είπε. Κάτι που δείχνει πως ακόμη και όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους «ρεαλιστές» μπορεί να φορούν παρωπίδες.

Πηγή: Wall Street Journal