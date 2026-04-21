Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη: 14 στόχοι που εδρεύουν σε Ιράν, ΗΑΕ και Τουρκία

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, ότι επέβαλε νέες κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία με στόχο 14 άτομα και εταιρείες που βοηθούν το Ιράν να αποκτήσει όπλα.

Οι στόχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης αεροσκάφη, εδρεύουν στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναφέρθηκαν για τη συμμετοχή τους στην προμήθεια ή τη μεταφορά όπλων ή εξαρτημάτων για λογαριασμό του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εξαντλούν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το καθεστώς επιδιώκει να ανασυγκροτήσει την παραγωγική του ικανότητα», δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών. «Το Ιράν βασίζεται όλο και περισσότερο σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μονής κατεύθυνσης (UAV) της σειράς Shahed για να στοχεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής υποδομής στην περιοχή».

Ο κατάλογος των ατόμων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις περιλαμβάνει τους Gholam Abbas Ataei Aghdam, Kamal Sabah Balkh Kanloo, Jamshid Hosseinzadeh, Danial Khalili, Mohammad Hossein Mahdian, Hamidreza Roknifard, Mostafa Roknifard και Mohammad Vahidi.

Οι κυρώσεις, περιλαμβάνουν εταιρείες και δύο αεροπλάνα Boeing 777 που ανήκουν στη Mahan Air.