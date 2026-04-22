Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία «θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, κατά την διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην χώρα, η Τουρκία -μέλος του ΝΑΤΟ- δέχτηκε επίθεση από ιρανικούς πυραύλους τον περασμένο μήνα

«Το Ιράν σπέρνει τον τρόμο και το χάος, και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό εδώ στην Τουρκία. Τις τελευταίες εβδομάδες, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία τέσσερις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία», τόνισε.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η Συμμαχία είναι προετοιμασμένη για τέτοιες απειλές και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί την Τουρκία και όλα τα κράτη-μέλη της.

Να σημειωθεί ότι, οι 32 χώρες του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα για Σύνοδο Κορυφής.

Κατά την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις της Aselsan, ο Ρούτε επαίνεσε την «επανάσταση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας», ενώ τόνισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, «πρέπει να συνεχίσουν σε αυτή την πορεία, να παράγουν και να καινοτομούν ακόμη περισσότερο και ταχύτερα».

Αργότερα σήμερα, ο Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.