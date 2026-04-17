Τομ Μπάρακ: Δεν θίγω τα ελληνοτουρκικά γιατί θα μου απαγορεύσουν την είσοδο στη Μύκονο

Snapshot Ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ εκτιμά ότι το ζήτημα με τους S

400 της Τουρκίας θα επιλυθεί σύντομα.

Η Τουρκία αγόρασε το ρωσικό αμυντικό σύστημα S

400 μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και αποχώρησε από το πρόγραμμα μαχητικών F

35 εξαιτίας των κυρώσεων του Κογκρέσου.

Ο πρέσβης θεωρεί ότι οι κυρώσεις δεν έχουν αποτελεσματικότητα, καθώς η χώρα που τις υφίσταται βρίσκει τρόπους να τις παρακάμπτει.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν έχουν βελτιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ

Τουρκίας, με ζητήματα όπως η τράπεζα Halkbank να έχουν επιλυθεί και τα F

16 να είναι υπό διαπραγμάτευση.

Ο Τομ Μπάρακ απέφυγε να σχολιάσει τα ελληνοτουρκικά για να μην του απαγορευτεί η είσοδος στη Μύκονο, σημειώνοντας ότι είναι ένα ιστορικό ζήτημα.

Πιστεύω ότι το ζήτημα με τους S-400 της Τουρκίας θα επιλυθεί σύντομα, εκτίμησε ο Αμερικανός πρέσβης, Τομ Μπάρακ, ο οποίος αστειεύτηκε ότι δεν θα θίξει καν το ελληνοτουρκικό ζήτημα γιατί θα του απαγορευθεί η είσοδος στη Μύκονο.

«Το ζήτημα με τους S-400… Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Τουρκία, μετά το πραξικόπημα, αγόρασε ένα ρωσικό αμυντικό σύστημα. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις: είτε δεν ήμασταν διατεθειμένοι να τους πουλήσουμε συστήματα Patriot, είτε δεν μπορούσαν να αγοράσουν Patriot, αλλά τελικά αγόρασαν ένα σύστημα S-400», είπε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.

Και συνέχισε: «Εκείνη την εποχή, η Τουρκία ήταν επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τεράστιο. Όταν σκέφτεστε τι σημαίνει αυτό και τι κάνει η Τουρκία για να προστατεύσει την Ευρώπη, είναι απίστευτο. Ήθελαν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και, στην πραγματικότητα, ήταν εταίροι στην κατασκευή των ατράκτων. Όταν αγόρασαν τους S-400, το Κογκρέσο επέβαλε τότε κυρώσεις».

Ο Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι οι κυρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. «Οι κυρώσεις… κατά την ταπεινή μου γνώμη… δεν αποδίδουν. Η χώρα που υπόκειται σε κυρώσεις γίνεται τόσο έξυπνη, τόσο ευρηματική, που βρίσκει τρόπους να τις παρακάμψει. Αποχώρησαν από το πρόγραμμα F-35».

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός πρέσβης ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν και κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. «(σ.σ. Το θέμα) με την τράπεζα Halkbank είναι πλέον εντάξει. Τα F-16, είναι υπό διαπραγμάτευση ξανά. Η συμμαχία… ξαναχτίζεται. Πιστεύω ότι θα δείτε την κατάσταση με το S-400 να επιλύεται σύντομα».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 «είναι εντάξει». «Από τη σκοπιά του αφεντικού μου, η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Οπότε, το ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι ξέρετε ένα ακόμα ιστορικό ζήτημα. Δεν θα προσπαθήσω καν να το θίξω, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο», ανέφερε.

