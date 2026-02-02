Τομ Μπάρακ για Τουρκία: «Θα λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 σε 4 με 6 μήνες»

Οι δύο προϋποθέσεις που έθεσαν οι Αμερικανοί στην Τουρκία για τους S-400 θα πληρούνται μέσα στο επόμενο εξάμηνο

Newsbomb

Τομ Μπάρακ για Τουρκία: «Θα λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 σε 4 με 6 μήνες»
YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρόβλημα με την κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο μπλοκάρει και την πρόσβαση της στην προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών F-35, θα λυθεί τους επόμενους 4 με 6 μήνες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Σε συνέδριο για την Μέση Ανατολή και την Αφρική ο Αμερικανός πρέσβης ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Bloomberg εάν η Τουρκία θα πάρει τελικά τα F-35. «Δεν ξέρω. Θα απαντήσω την ερώτηση με τον δικό μου τρόπο. Αν δείτε το πρόγραμμα στρατιωτικών προμηθειών, εάν θέλεις F-35 κανένα πρόβλημα. Πηγαίνεις μέσω αυτού που είναι τώρα ένα δεκαετές πρόγραμμα για να πάρεις έγκριση από το Κογκρέσο και αν θέλεις παράδοση μόλις φτάσεις εκεί, είναι 8 χρόνια. Οπότε μέχρι να φτάσεις στην προμήθεια ενός F-35, έχεις τα F-45», απάντησε ο Τομ Μπάρακ.

Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα την Τουρκία ήταν οι S-400, χωρίς να κάνω την ομάδα εδώ να βαριέται, ένα ρωσικό πυραυλικό αμυντικό σύστημα. Το Κογκρέσο θέσπισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία ή τις κρατικές επιχειρήσεις της να αγοράσουν συγκεκριμένο στρατιωτικό εξοπλισμό την περίοδο που θα κατέχουν αυτούς τους S-400. Ειλικρινά αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει “Αυτό είναι τρελό”. Η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. (…) Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σ.σ. Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν τέσσερα F-35 τα οποία είναι σταθμευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου».

Σε εκείνο το σημείο ο δημοσιογράφος σχολιάζει ότι η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συναρμολόγησης της ατράκτου. «Δεν έχουν πρόσβαση και μέχρι να τελειώσουμε τη συζήτηση τα ίδια τα F-35 θα έχουν αντιγραφεί σε κάποιο μέρος. Οπότε όλη η αντιπαράθεση που αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό καταλήγει στο θέμα της συνέχισης μίας εξωτερικής πολιτικής. Η δύσκολη πλευρά για την Αμερική είναι ότι η εξωτερική πολιτική μας αλλάζει κάθε δύο χρόνια», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.

«Το θέμα είναι περίπλοκο. Είναι πιο περίπλοκο με την Τουρκία να λέει ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλεις να υπερασπιστούν την Ευρώπη αλλά η Ευρώπη δεν θέλει να έχουν τον υψηλότερο και καλύτερο εξοπλισμό επειδή ανησυχούν για αυτό που γίνεται με τη Ρωσία; Αυτό είναι τρέλα», σχολίασε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ειδικότερα για το θέμα των S-400 σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν εκεί για περίπου μία δεκαετία και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου αυτού: οι S-400 έχουν δυο προϋποθέσεις για το τι πρέπει να συμβεί. Πρώτον τη λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και την κατοχή το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο. Όλα αυτά είναι σε διαδικασία συζήτησης. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες και θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της σχέσης που είναι στέρεα και καλή και όλοι έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους τόσο ο πρόεδρος Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, όσο και ο πρόεδρος Ερντογάν προς τον πρόεδρο Τραμπ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάβι Ερνάντεθ

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Μπόρις Κάρλοφ: Ο «αληθινός» Φρανκενστάιν που άλλαξε την ιστορία του κινηματογράφου

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Η EuroLeague ανακοίνωσε την ημερομηνία διάθεσης των εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά λόγω των πλημμυρών

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο πίνακας που ίσως αποδεικνύει ότι το «έκτο δάχτυλο» της Αν Μπολέιν ήταν μύθος

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

18:21LIFESTYLE

Grammy 2026: «Καρφιά», συγκίνηση και ευτράπελα - Οι στιγμές που θα μας μείνουν από τα φετινά βραβεία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε από τον λαιμό την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και απειλούσε να την σκοτώσει

18:11ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΔΑΣΑΑΜ για Τέμπη: «Τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής»

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων»

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του»

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται μέχρι 24 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα επιδότησης αντλιών θερμότητας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο κυνηγός με σκάγια στα πόδια – Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

17:45ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η νέα επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ενισχύει την βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα - Εντολή για να απελαθεί

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: «Θα λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 σε 4 με 6 μήνες - Δεν ξέρω αν η Άγκυρα θα πάρει τα F-35»

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα: Τον έπιασαν από τον λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

17:16ΕΘΝΙΚΑ

«Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός» γράφουν τουρκικά Μέσα - Γιατί το «A Haber» κάνει λόγο για win-win συζητήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα - Εντολή για να απελαθεί

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

18:11ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΔΑΣΑΑΜ για Τέμπη: «Τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής»

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται μέχρι 24 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα επιδότησης αντλιών θερμότητας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο κυνηγός με σκάγια στα πόδια – Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε από τον λαιμό την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και απειλούσε να την σκοτώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ