Τομ Μπάρακ για Τουρκία: «Θα λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 σε 4 με 6 μήνες»

Το πρόβλημα με την κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο μπλοκάρει και την πρόσβαση της στην προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών F-35, θα λυθεί τους επόμενους 4 με 6 μήνες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Σε συνέδριο για την Μέση Ανατολή και την Αφρική ο Αμερικανός πρέσβης ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Bloomberg εάν η Τουρκία θα πάρει τελικά τα F-35. «Δεν ξέρω. Θα απαντήσω την ερώτηση με τον δικό μου τρόπο. Αν δείτε το πρόγραμμα στρατιωτικών προμηθειών, εάν θέλεις F-35 κανένα πρόβλημα. Πηγαίνεις μέσω αυτού που είναι τώρα ένα δεκαετές πρόγραμμα για να πάρεις έγκριση από το Κογκρέσο και αν θέλεις παράδοση μόλις φτάσεις εκεί, είναι 8 χρόνια. Οπότε μέχρι να φτάσεις στην προμήθεια ενός F-35, έχεις τα F-45», απάντησε ο Τομ Μπάρακ.

Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα την Τουρκία ήταν οι S-400, χωρίς να κάνω την ομάδα εδώ να βαριέται, ένα ρωσικό πυραυλικό αμυντικό σύστημα. Το Κογκρέσο θέσπισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία ή τις κρατικές επιχειρήσεις της να αγοράσουν συγκεκριμένο στρατιωτικό εξοπλισμό την περίοδο που θα κατέχουν αυτούς τους S-400. Ειλικρινά αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει “Αυτό είναι τρελό”. Η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. (…) Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σ.σ. Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν τέσσερα F-35 τα οποία είναι σταθμευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου».

Σε εκείνο το σημείο ο δημοσιογράφος σχολιάζει ότι η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συναρμολόγησης της ατράκτου. «Δεν έχουν πρόσβαση και μέχρι να τελειώσουμε τη συζήτηση τα ίδια τα F-35 θα έχουν αντιγραφεί σε κάποιο μέρος. Οπότε όλη η αντιπαράθεση που αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό καταλήγει στο θέμα της συνέχισης μίας εξωτερικής πολιτικής. Η δύσκολη πλευρά για την Αμερική είναι ότι η εξωτερική πολιτική μας αλλάζει κάθε δύο χρόνια», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.

«Το θέμα είναι περίπλοκο. Είναι πιο περίπλοκο με την Τουρκία να λέει ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλεις να υπερασπιστούν την Ευρώπη αλλά η Ευρώπη δεν θέλει να έχουν τον υψηλότερο και καλύτερο εξοπλισμό επειδή ανησυχούν για αυτό που γίνεται με τη Ρωσία; Αυτό είναι τρέλα», σχολίασε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ειδικότερα για το θέμα των S-400 σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν εκεί για περίπου μία δεκαετία και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου αυτού: οι S-400 έχουν δυο προϋποθέσεις για το τι πρέπει να συμβεί. Πρώτον τη λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και την κατοχή το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο. Όλα αυτά είναι σε διαδικασία συζήτησης. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες και θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της σχέσης που είναι στέρεα και καλή και όλοι έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους τόσο ο πρόεδρος Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, όσο και ο πρόεδρος Ερντογάν προς τον πρόεδρο Τραμπ».

