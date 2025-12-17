Bloomberg: Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400
Στο τραπέζι η απόκτηση των F-35
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να άρει ένα από τα σοβαρότερα αγκάθια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.
Το ζήτημα έθεσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκέρτσος: «Διαχρονικό και διακομματικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ»
19:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών
19:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για εμπρησμούς σε ΙΧ
19:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με 42χρονο μοτοσυκλετιστή
18:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Πιστώθηκαν 487,9 εκατ. σε 480.000 αγρότες
18:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ - Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι»
18:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας
22:11 ∙ WHAT THE FACT