Bloomberg: Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400

Η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να άρει ένα από τα σοβαρότερα αγκάθια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Το ζήτημα έθεσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

