Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών

Την είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της ηθοποιού Τόνιας Καζιάνη, σε ηλικία 81 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας.

Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».

Η Τόνια Καζιάνη, γεννημένη το 1945, υπήρξε ενεργό και σεμνό μέλος της θεατρικής κοινότητας για δεκαετίες. Στην προσωπική της ζωή ήταν σύζυγος του επίσης ηθοποιού Γιώργος Τζώρτζης, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, την Ευγενία.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η πορεία της χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και διακριτικότητα. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε το 2007, στη σειρά Τυφλόμυγα του ANT1.

Η απώλειά της αφήνει ένα ήσυχο αλλά ουσιαστικό κενό στον χώρο της υποκριτικής, με συναδέλφους και φίλους να μιλούν για μια παρουσία που τίμησε την τέχνη χωρίς θόρυβο, αλλά με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό».

