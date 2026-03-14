Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στο Νοβοροσίσκ: Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk.

Κικίλιας: «Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί»

Την είδηση αποκάλυψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, τόνισε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που επάρθησαν πρόσφατα για την μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Το 24μελές πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο πλοίο επιβαίνουν 10 Έλληνες. Χτυπήθηκε είτε από πύραυλο είτε από drone, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, είπε ο υπουργός και ανέφερε πως έχει υποστεί μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές. Είχε ναυλωθεί από τη Chevron, είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και δεν μετέφερε φορτίο.

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων. Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κύριος Κικίλιας πρόσθεσε πως δεν έχει κάποιος Έλληνας ναυτικός που έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Διαβάστε επίσης