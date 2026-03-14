Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Νοβοροσίσκ - Πολύ ανησυχητική η κατάσταση, λέει ο Κικίλιας

Πριν από λίγες ώρες, είχαμε στο Νοβοροσίσκ, χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία, αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, συμπλήρωσε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που επάρθησαν πρόσφατα για την μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων. Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κύριος Κικίλιας πρόσθεσε πως δεν έχει κάποιος Έλληνας ναυτικός που έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

