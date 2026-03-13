Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν

Άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ παραχώρησε το Ιράν σε ένα τουρκικό πλοίο, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας.

Ο Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου δήλωσε ότι 14 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας περιμένουν στο Στενό του Ορμούζ, ενώ εξήγησε ότι το πλοίο έλαβε άδεια διέλευσης επειδή είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα 14 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας διαβεβαίωσε ότι περιμένουν χωρίς κανένα πρόβλημα.