Σανάε Τακαΐτσι: Ξαφνική αδιαθεσία της πρωθυπουργού ανησυχεί την Ιαπωνία
Χρειάστηκε να ακυρώσει μέρος του υπόλοιπου προγράμματός της, λόγω ασθένειας, λίγο πριν από το ταξίδι της στις ΗΠΑ
Μία αδιαθεσία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, προκάλεσε ανησυχία, καθώς σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι της στις ΗΠΑ και τη συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ένιωσε αδιαθεσία σε συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμού την Πέμπτη και χρειάστηκε να ακυρώσει μία σειρά εμφανίσεών της στη συνέχεια της ημέρας.
Ωστόσο την Παρασκευή, όπως επισημαίνεται από αναφορές του CNN, συνήλθε και επέστρεψε στα καθήκοντά της.
Παρά το κύμα συμπάθειας που εκδηλώθηκε στο πρόσωπο της πρωθυπουργού με αρκετούς χρήστες να εύχονται περαστικά και ταχεία ανάρρωση, προτρέποντάς την να ξεκουραστεί, σχεδόν 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Τόκιο το βράδυ της Τρίτης, σε μία εξαιρετικά σπάνια συνάθροιση.
Οι διαμαρτυρίες αφορούν στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ιαπωνίας συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πυραύλων και των σχεδίων χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές θανατηφόρων όπλων.
Οι δημόσιες διαμαρτυρίες αυτής της κλίμακας είναι πολύ σπάνιες στην Ιαπωνία, καθιστώντας τη διαδήλωση αξιοσημείωτη. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι τα μεγάλα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν τη διαμαρτυρία.