Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν» τον ιρανικό στρατό - Πιθανώς παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ εντείνουν ξανά τα πλήγματα στο Ιράν, σχεδιάζοντας τον μεγαλύτερο όγκο χτυπημάτων την Παρασκευή, χωρίς «κανένα έλεος» ανέφερε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

«Σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά, ο μεγαλύτερος όγκος χτυπημάτων που έχει κάνει η Αμερική στον ουρανό του Ιράν και της Τεχεράνης», είπε ο Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει πάνω από 15.000 στόχους στο Ιράν από την αρχή της κοινής στρατιωτικής τους επιχείρησης.

Οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν» τον ιρανικό στρατό, αφήνοντάς τον χωρίς αεράμυνα, χωρίς ναυτικό και χωρίς αεροπορία, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ.

«Καταρρίπτουμε και καταστρέφουμε τους πυραύλους που έχουν ακόμα σε απόθεμα, αλλά το πιο σημαντικό, διασφαλίζουμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν περισσότερους. Οι γραμμές παραγωγής τους, τα στρατιωτικά τους εργοστάσια, τα κέντρα αμυντικής καινοτομίας τους: ηττήθηκαν», είπε

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε.

«Ο νέος λεγόμενος όχι και τόσο σπουδαίος ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», είπε στην ενημέρωση, ενώ σχολίασε το χθεσινό πρώτο μήνυμα του Ιρανού ηγέτη, αποκαλώντας τη δήλωση αδύναμη, αναρωτηθείς γιατί δεν τη διάβασε ο ίδιος.

«Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και συσκευές εγγραφής φωνής. Γιατί γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του είναι νεκρός. Φοβάται, είναι τραυματισμένος, είναι σε φυγή και στερείται νομιμότητας. Είναι χάος για αυτούς.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη στο FOX και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει ανάλογες εκτιμήσεις για τον νέο αγιατολάχ, λέγοντας πώς είναι «ζωντανός σε κάποια μορφή, αλλά κατεστραμμένος»

