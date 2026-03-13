Το γιγάντιο πλάσμα που ζούσε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και κυριαρχούσε πριν τους δεινοσαύρους

Το απολίθωμα που μετρήθηκε μόλις 4 εκατοστά, μακριά από τα γιγάντια μεγέθη που έκαναν διάσημο το γιγάντιο αρθρόποδο του Καρβονιφέρου, κατέληξε ωστόσο να δώσει ένα από τα χαμένα κομμάτια του παζλ.

Για περισσότερα από εκατόν πενήντα χρόνια, οι παλαιοντολόγοι βρίσκονταν μπροστά σε θραύσματα σώματος, ίχνη και ατελή λείψανα, χωρίς ποτέ να είχαν σαφή εικόνα του μπροστινού μέρους του ζώου.

Στις 9 Οκτωβρίου 2024, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances άλλαξε τα δεδομένα. Η ομάδα υπό τον Μικαέλ Λεριτιέ εργάστηκε σε δείγματα του Καρβονιφέρου που παρέμεναν κλεισμένα μέσα σε πέτρα, χρησιμοποιώντας τεχνικές απεικόνισης για να δει ό,τι η επιφάνεια δεν μπορούσε να αποκαλύψει.

Ο χώρος στο Montceau-les-Mines της Γαλλίας, πλέον καλυμμένος από τεχνητή λίμνη, βρισκόταν κοντά στον ισημερινό εκείνη την εποχή, σε ένα τροπικό περιβάλλον ελών.

Μια γιγάντια αρθρόποδη που δεν ήταν κανονική αρθρόποδη

Το γιγάντιο αρθρόποδο ζούσε πριν από περίπου 345 έως 290 εκατομμύρια χρόνια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες πιστεύεται ότι έφταναν τα 2,6 έως 3,2 μέτρα μήκος, με εκτιμώμενη μάζα γύρω στα 50 κιλά. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν και η ευρύτερη παρουσίαση του ζώου από το SciencePost.

Το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη απολιθωμάτων, αλλά η κατάστασή τους. Από την ανακάλυψή του το 1854, το γιγάντιο αρθρόποδο ήταν γνωστό κυρίως από θραύσματα και ίχνη, επαρκή για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ενός γιγάντιου χερσαίου αρθρόποδου, αλλά όχι για να εξηγήσουν την ανατομία, τη διατροφή ή τη θέση του στην εξέλιξη.

Προηγμένες απεικονίσεις αποκάλυψαν το κεφάλι

Η ομάδα χρησιμοποίησε αρχικά κλασική τομογραφία, αλλά οι σαρώσεις δεν παρείχαν επαρκή αντίθεση για να απομονωθούν οι λεπτές δομές του κεφαλιού. Στη συνέχεια στράφηκαν στο Ευρωπαϊκό Συγχρονικό Κέντρο Ακτινοβολίας (ESRF) στη Γκρενόμπλ, όπου μια πολυκλιμακωτή προσέγγιση τους επέτρεψε να εξετάσουν το εσωτερικό του απολιθώματος. Οι σαρώσεις αποκάλυψαν κρυμμένα μέρη στόματος, κεραίες και εσωτερικές δομές που παρέμεναν κλειδωμένες μέσα στην πέτρα. Για πρώτη φορά, το γιγάντιο ζώο απέκτησε πρόσωπο.

Ένα κεφάλι που δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες

Η τρισδιάστατη ανακατασκευή αποκάλυψε ένα σχεδόν κυκλικό κεφάλι με λεπτές κεραίες και μάτια σε μίσχο. Κάτω από αυτό υπήρχε ένα ζεύγος σαγονιών και δύο ζεύγη στοματικών προσαρτημάτων, οι λεγόμενες μαξίλλες. Κάποια τμήματα θύμιζαν σαρανταποδαρούσες, αλλά η υπόλοιπη ανατομία έμοιαζε με πολυπόδαρα, με δύο ζεύγη ποδιών ανά τμήμα και σώμα διαφορετικό από έναν γρήγορο κυνηγό.

Δεν ήταν πιθανώς αρπακτικό

Οι νέες εικόνες αμφισβητούν την εικόνα του γιγάντιου κυνηγού στα έλη του Καρβονιφέρου. Παρά τα κοινά στοιχεία με αρπακτικά αρθρόποδα, το γιγάντιο αρθρόποδο δεν είχε τα απαραίτητα εργαλεία για δραστικό κυνήγι, όπως οι δηλητηριώδεις κατασκευές που έχουν οι σύγχρονες σαρανταποδαρούσες. Η κίνηση του, με κοντά πόδια και αργή ταχύτητα, δείχνει ότι μάλλον ήταν αποικοδόμος, τρέφεται με φυτικά υπολείμματα στο δάσος.

Μια γέφυρα ανάμεσα στα πολυπόδαρα και τις σαρανταποδαρούσες

Συνδυάζοντας τα μορφολογικά στοιχεία με ανάλυση φιλογενετικών δεδομένων, οι ερευνητές τοποθετούν το γιγάντιο αρθρόποδο σε μια θέση κοντά στα πολυπόδαρα, διατηρώντας όμως στοιχεία που συνδέουν την εξέλιξη με σαρανταποδαρούσες. Το κεφάλι που αποκαλύφθηκε λύνει το μυστήριο και παρέχει έναν σύνδεσμο ανάμεσα σε ομάδες που μέχρι τώρα βασίζονταν σε δεδομένα ζωντανών ειδών.

Η ομάδα σκοπεύει τώρα να επιστρέψει στα περισσότερα από 100.000 απολιθώματα που συλλέχθηκαν στο Montceau-les-Mines, αναζητώντας και άλλα στοιχεία που θα ρίξουν φως στο οικοσύστημα του Καρβονιφέρου. Για το γιγάντιο αρθρόποδο, τουλάχιστον, το κενό μπροστά στο σώμα δεν είναι πλέον κενό.