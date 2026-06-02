Δωρεά οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «χάρισε» ελπίδα ζωής

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δωρεά οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «χάρισε» ελπίδα ζωής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ολοκληρώθηκε επιτυχώς η λήψη νεφρών από 59χρονο ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο.
  • Η οικογένεια του ασθενούς αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, δίνοντας ζωή σε άλλους ασθενείς.
  • Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για μεταμόσχευση.
  • Η επέμβαση έγινε από την χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
  • Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε το προσωπικό και τόνισε τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως πράξη ανθρωπιάς.
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Μια σημαντική πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία λήψης νεφρών από 59χρονο ασθενή που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο.

Χάρη στη γενναία απόφαση της οικογένειάς του να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ελπίδα και προοπτική ζωής σε συνανθρώπους μας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του δότη και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ύψιστης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

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