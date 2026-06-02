Γερμανία: Πρόταση-τομή για αύξηση 20% στο επίδομα παιδιού, στα 316 ευρώ, και φορολογική ανατροπή

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Newsbomb

Γερμανία: Πρόταση-τομή για αύξηση 20% στο επίδομα παιδιού, στα 316 ευρώ, και φορολογική ανατροπή
German Chancellor Friedrich Merz observes an experiment with children during his visit of a kindergarten in Potsdam, Germany, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool)
AP POOL
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Μια ριζική μεταρρύθμιση στο γερμανικό φορολογικό σύστημα προτείνει ομάδα κορυφαίων οικονομολόγων, εισηγούμενη την κατάργηση της σημερινής μορφής της κοινής φορολόγησης των παντρεμένων ζευγαριών και την ανακατεύθυνση των πόρων προς τις οικογένειες με παιδιά.

Η πρόταση που δημοσιεύεται στον γερμανικό ιστότοπο FOCUS online, προβλέπει αύξηση 20% στο επίδομα τέκνων και σημαντικό περιορισμό των φοροελαφρύνσεων για τα παντρεμένα ζευγάρια. Οι συγγραφείς αναμένουν ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερα κίνητρα για εργασία, ειδικά για τις γυναίκες, καθώς και πιο στοχευμένη υποστήριξη για τις οικογένειες.

Η πρόταση έρχεται από ομάδα ειδικών, μεταξύ των οποίων η οικονομική σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης Monika Schnitzer, καθώς και ερευνητές από το ινστιτούτο ifo, το DIW και το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Βερολίνου (WZB). Στόχος, όπως υποστηρίζουν, είναι η ενίσχυση των κινήτρων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, και μια πιο στοχευμένη οικογενειακή πολιτική, με φόντο τη δημογραφική κρίση.

Τέλος στην κοινή φορολογική δήλωση εισοδήματος μεταξύ συζύγων

Η καρδιά της μεταρρύθμισης αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος φορολόγησης των ζευγαριών. Σήμερα, τα εισοδήματα των συζύγων αθροίζονται και φορολογούνται από κοινού, αφού πρώτα διαιρεθούν στα δύο.

Το νέο μοντέλο θα επιτρέπει μόνο περιορισμένη μεταφορά εισοδήματος μεταξύ των δύο συζύγων, έως 13.805 ευρώ ετησίως. Ο υψηλότερα αμειβόμενος θα μπορεί να αφαιρεί το ποσό αυτό από το φορολογητέο εισόδημά του, ενώ ο άλλος θα το δηλώνει ως εισόδημα.

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο, η λογική είναι να διατηρηθεί μια μορφή φορολογικής εξισορρόπησης μέσα στον γάμο, αλλά χωρίς τα ισχυρά κίνητρα που σήμερα ευνοούν τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των συζύγων.

+20% στο επίδομα παιδιού και φοροαπαλλαγή

Οι συντάκτες του σχεδίου ξεκαθαρίζουν ότι η μεταρρύθμιση δεν έχει στόχο τη δημοσιονομική εξοικονόμηση. Αντίθετα, τα έσοδα που θα προκύψουν θα κατευθυνθούν εξ ολοκλήρου σε οικογένειες με παιδιά.

Συγκεκριμένα προτείνουν:

  • Αύξηση του επιδόματος παιδιού από 259 σε 316 ευρώ τον μήνα (περίπου +22%)
  • Αύξηση του φορολογικού αφορολόγητου τέκνων από 9.756 σε 11.902 ευρώ ετησίως

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η μεταρρύθμιση θα ενίσχυε τα εισοδήματα των οικογενειών με παιδιά, ενώ τα ζευγάρια χωρίς παιδιά θα είχαν απώλειες.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Το οικονομικό αποτύπωμα του σχεδίου είναι διαφοροποιημένο:

  • Οικογένειες με παιδιά: +585 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: +417 ευρώ
  • Ζευγάρια χωρίς παιδιά: –316 ευρώ

Ιδιαίτερα επιβαρυμένα θα είναι τα ζευγάρια με υψηλά και άνισα εισοδήματα, καθώς το σημερινό σύστημα τα ευνοεί περισσότερο.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό έχει ήδη βάλει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Ο υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησής του για νέους γάμους, υποστηρίζοντας ότι στρεβλώνει τα εργασιακά κίνητρα, κυρίως για τις γυναίκες.

Από την άλλη πλευρά, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υπερασπίζεται το σημερινό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι ο γάμος αποτελεί και οικονομική μονάδα αλληλοϋποστήριξης, που πρέπει να προστατεύεται συνταγματικά.

Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι η αλλαγή θα ενισχύσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας περίπου 49.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης (σε ισοδύναμα).

Όπως αναφέρουν, η ενίσχυση της απασχόλησης θα βοηθήσει όχι μόνο στην κάλυψη ελλείψεων εργατικού δυναμικού, αλλά και στη βελτίωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ειδικά για τους δεύτερους εργαζόμενους μέσα στην οικογένεια.

Για να αποφευχθούν κοινωνικές αναταράξεις, προτείνεται μεταβατικό καθεστώς για ζευγάρια που είναι ήδη παντρεμένα πάνω από 20 χρόνια, ώστε να προσαρμοστούν σταδιακά στους νέους κανόνες.

Το σχέδιο δεν αποτελεί ακόμη κυβερνητική πρόταση, ωστόσο ανοίγει επισήμως τη συζήτηση για μια από τις πιο ευαίσθητες και μακροχρόνιες φορολογικές ρυθμίσεις στη Γερμανία, και για το πώς πρέπει να κατανέμεται στο μέλλον η φορολογική στήριξη ανάμεσα στον γάμο και την οικογένεια με παιδιά.

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