Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» στο Λευκό Οίκο, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από την αίθουσα δεξιώσεων κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραστεί στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μια μεγάλη ετήσια γιορτή του Τύπου στην Ουάσινγκτον, η οποία διακόπηκε στα τέλη Απριλίου από πυροβολισμούς και επαναπρογραμματίστηκε για την Τρίτη 24 Ιουλίου.

Στις 25 Απριλίου, ένας ένοπλος, ο οποίος κατηγορείται σήμερα για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί το δείπνο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι δέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του Τύπου και ότι την υποδέχτηκε ως «μια πολύ καλή είδηση καθώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τρελούς να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής μας».

Δείτε την ανάρτησή του:

Νωρίτερα, η πρόεδρος των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τσιανγκ, είχε δηλώσει, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η μεγάλη γιορτή του Ιουλίου θα είναι »πιο άμεση και οικεία και ότι τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν σημαντικά».

«Αυτός ο επαναπρογραμματισμός δεν ήταν αυτόματος», πρόσθεσε η Τσιανγκ. «Είναι μια απόφαση που η διοίκηση των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έλαβε έπειτα από ώριμη σκέψη και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των μελών μας».

«Δεν θα επιτρέψουμε καμιά πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο, κυρίως φέτος που η χώρα μας γιορτάζει τα 250 χρόνια της», κατέληξε η ίδια.