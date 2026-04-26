Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης

Αποκαλύπτονται περισσότερα στοιχεία για τον δράστη της επίθεσης, τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε περισσότερο σαν «μοναχικό λύκο»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» στο Λευκό Οίκο, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από την αίθουσα δεξιώσεων κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026

  • Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας πανικό και άμεση επέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας.
  • Ο δράστης, Cole Allen, 31 ετών, συνελήφθη γρήγορα και ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης.
  • Ο Allen αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με επικίνδυνο όπλο, και θα απολογηθεί τη Δευτέρα.
  • Ο δράστης είναι επιστήμονας υπολογιστών με πτυχίο από το CalTech, δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών και είχε αναδειχθεί «δάσκαλος του μήνα» σε εκπαιδευτική εταιρεία.
  • Ο Cole Allen είχε πραγματοποιήσει δωρεά 25 δολαρίων στην Καμάλα Χάρις το 2024 και υποστηρίζεται ότι αναφέρθηκε σε στόχευση κυβερνητικών αξιωματούχων χωρίς να είναι συγκεκριμένος.
Πανικός επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου που παραθέτει ο Αμερικανός Πρόεδρος στους ανταποκριτές που καλύπτουν τα ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στην κατάμεστη αίθουσα.

Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών έσπευσαν να απομακρύνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, αλλά και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, με τις σκηνές που ακολούθησαν να είναι χαοτικές. Στη διάρκεια του χάους ένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε αλλά η σφαίρα χτύπησε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, χωρίς να τραυματιστεί.

Μετά από μία αστραπιαία επιχείρηση ο ύποπτος συνελήφθη και όπως αποκαλύπτουν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, αν και αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, φέρεται να έκανε κάποια αναφορά στη στόχευση αξιωματούχων της κυβέρνησης, αλλά δεν ήταν συγκεκριμένος.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει το κίνητρο του πυροβολισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αρχηγός της Αστυνομίας της Ουάσινγκτον Τζέφρι Κάρολ, ο δράστης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σύμφωνα με την εισαγγελία είναι για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν κι άλλες. Ο ύποπτος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την υποταγή του, θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Υποστηρικτής της Καμάλα Χάρις και «Δάσκαλος του Μήνα»

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για τον Cole Allen, 31 ετών, επιστήμονα υπολογιστών από το Torrance της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn και τα διαδικτυακά του αρχεία, η ζωή και η καριέρα του Άλεν ακολουθούν μια ολοκληρωμένη πορεία ως επιστήμονας υπολογιστών, μηχανικός και ανεξάρτητος προγραμματιστής παιχνιδιών, κατασκευάζοντας ακόμη και ένα παιχνίδι ρόλων shooter που ονομάζεται "First Law".

Τον Σεπτέμβριο του 2013, σύμφωνα με το διαδικτυακό του προφίλ, εγγράφηκε στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, γνωστό ως CalTech, για να ακολουθήσει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, αποφοιτώντας το 2017.

Στο CalTech, κατασκεύασε επίσης επιθετικά και αμυντικά ρομποτικά συστήματα, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Το καλοκαίρι του 2014, έγραψε ότι κέρδισε άλλη μια ανταγωνιστική θέση ως καλοκαιρινός προπτυχιακός ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, όπου είπε ότι συνέβαλε στην έρευνα αστροφυσικής.

Αργότερα έφτιαξε το "Bohrdom", ένα περίπλοκο βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στη φυσική 2-D που περιέγραψε ως "συνδυασμό ενός παιχνιδιού αγώνων με μια κόλαση σφαίρας όπως βιώνεται από αυτοκινούμενα φλίπερ", που κυκλοφόρησε στη δημοφιλή πλατφόρμα παιχνιδιών Steam, σύμφωνα με το προφίλ του.

Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2020, λέει το προφίλ του στο LinkedIn, εντάχθηκε στην C2 Education, μια εταιρεία διδασκαλίας, εγγράφοντας στο California State University, Dominguez Hills, το 2022 για να ακολουθήσει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών, αποφοιτώντας τον Μάιο του 2025. Αυτό το σχολείο επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα άτομο με το ίδιο όνομα αποφοίτησε με μεταπτυχιακό εκείνη τη χρονιά.

Μια ανάρτηση στο Facebook στις 30 Δεκεμβρίου 2024 από το C2 Education συνεχάρη τον «Cole Allen του C2 Education Torrence που τιμήθηκε ως «δάσκαλος του μήνα» Δεκεμβρίου». Στην ανάρτηση επισυνάφθηκε φωτογραφία που ταιριάζει με αυτή του Άλεν.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην Καμάλα Χάρις το 2024.

