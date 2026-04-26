Washington Hilton: Στο ξενοδοχείο που πυροβολήθηκε ο Ρήγκαν το 1981 η επίθεση κατά Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την αίθουσα δεξιώσεων του Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου, κατά την έναρξη του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Πάνω από 40 χρόνια πριν, το Washington Hilton ήταν ο τόπος της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν στις 30 Μαρτίου 1981.

Τότε ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ πυροβόλησε έξι φορές τον Ρέιγκαν, αφού αυτός είχε απευθύνει ομιλία στα μέλη της AFL-CIO. Μία από τις σφαίρες αναπήδησε από την προεδρική λιμουζίνα και χτύπησε τον Ρέιγκαν στο στήθος.

30/3/1981: Οι συνέπειες της απόπειρας δολοφονίας έξω από το ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσιγκτον

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπρωξαν τον Ρέιγκαν σε ένα αυτοκίνητο και τον μετέφεραν γρήγορα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Ο Χίνκλεϊ αθωώθηκε από την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου, χάρη στην επίκληση της παραφροσύνης ως υπεράσπισης. Οι δικηγόροι του επικαλέστηκαν τη ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητάς του και ανέφεραν την εμμονή του με την ταινία «Taxi Driver» και την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ ως πηγή έμπνευσης για την επίθεση.

