Απίστευτοι τουρκικοί ισχυρισμοί: Οι Έλληνες μας φοβούνται και θα στείλουν γυναίκες στα σύνορα

Τις παράλογες αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσε η χθεσινή πρώτη μέρα της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη Λαμία παρουσιάστηκαν 72 γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών για εθελοντική στράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις, σηματοδοτώντας την πρώτη κατάταξη εθελοντριών νεοσύλλεκτων στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τη νέα αυτή σελίδα για της ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σχολίασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Ωστόσο οι Τούρκοι ερμήνευσαν εντελώς διαφορετικά το γεγονός σε μια περίοδο που ούτω ή άλλως οι σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας παιρνούν και πάλι δια πυρός και σιδήρου με αφορμή και το επικείμενο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό ahaber.com.tr δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: Πανικός στην Ελλάδα για την «Γαλάζια Πατρίδα»: Η Αθήνα αναζητά λύση σε γυναίκες στρατιώτες.

Αναλυτικά το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει:

Μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις της Τουρκίας στον αμυντικό κλάδο και τα βήματα που έχει κάνει στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια νέα στρατιωτική αναδιοργάνωση. Η αθηναϊκή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εθελοντών γυναικών στρατιωτών για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού, με ένα σημαντικό μέρος αυτών των νεοσύλλεκτων να σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Τα αποφασιστικά βήματα της Τουρκίας στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η τεχνολογική υπεροχή που έχει επιτύχει στην αμυντική βιομηχανία με εγχώριες δυνατότητες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αθήνα. Αβοήθητη μπροστά στις κορυφαίες δυνατότητες του τουρκικού στρατού, ιδίως σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτική ισχύ, η Ελλάδα έκανε ένα πρωτοφανές βήμα για να καλύψει το κενό σε στρατιωτικό προσωπικό. Η εποχή των εθελοντριών γυναικών στρατιωτών στον ελληνικό στρατό έχει ξεκινήσει επίσημα και αναμένεται ότι οι πρώτες γυναίκες που θα ενταχθούν στους στρατώνες θα αναπτυχθούν σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη θάλασσα, καθώς και οι επαναστατικές κινήσεις της στην αμυντική βιομηχανία, έχουν κλονίσει την στρατιωτική ισορροπία στην Ελλάδα.

Ο δημοσιογράφος της Haber, Ιλχάν Ταχσίν, που έκανε ρεπορτάζ από το σημείο, δήλωσε ότι η κίνηση της Τουρκίας να νομιμοποιήσει το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχει στριμώξει την Αθήνα, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα είναι αρκετά ανήσυχη για το αποκορύφωμα των εγχώριων και εθνικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, ειδικά στην τεχνολογία της αεροπορίας» .

Ο Ιλχάν Ταχσίν ανέφερε επίσης ότι ο τρέχων αριθμός προσωπικού στον ελληνικό στρατό κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 150.000, τονίζοντας ότι αυτός ο αριθμός θεωρείται ανεπαρκής σε σύγκριση με την Τουρκία.

Αναφέρεται επίσης ότι η κίνηση της Ελλάδας δεν καθοδηγείται μόνο από στρατιωτικούς λόγους, αλλά και από πολιτικούς και οικονομικούς. Ο Ιλχάν Ταχσίν, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Αθήνας στοχεύει να κερδίσει πολιτικούς πόντους στο εσωτερικό με αυτό το βήμα, σχολίασε : «Το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει αυτό το βήμα τόσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και, κατά κάποιο τρόπο, ως προεκλογικό τέχνασμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών».

Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπαίδευσης, ο Ταχσίν δήλωσε: «Δεν θα βρίσκονται απλώς σε γραφεία. Ακόμη και οι γυναίκες μέλη πληρώματος αρμάτων μάχης θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους αμέσως μετά την προσέλευσή τους στο καθήκον», υποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες στρατιώτες θα αναλάβουν και επιχειρησιακούς ρόλους.

Τέλος ο Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες στρατιώτες θα σταλούν κυρίως στα τουρκικά σύνορα και στα «αμφισβητούμενα νησιά». «Θα υπηρετήσουν στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, στις διοικήσεις του 4ου Σώματος Στρατού που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου. Επίσης, γυναίκες στρατολογούνται αυτή τη στιγμή σε νησιά που, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να αποστρατικοποιηθούν.

Ο Ταχσίν πρόσθεσε ότι η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει το στρατιωτικό της προσωπικό σε 180.000 έως 200.000 με αυτές τις κινήσεις.

Yunanistan'da gönüllü kadın askerler göreve başladı.



Türkiye'nin "Mavi Vatan" kanunu girişimi nedeniyle endişeye düşen Atina yönetimi, askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu.



A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan ordusundaki yeni uygulamanın detaylarını… pic.twitter.com/goJsujCyaH — A Haber (@ahaber) June 5, 2026

Τι λέει σύμβουλος του Ερντογάν

Την ίδια στιγμή ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, Τούρκος δημοσιογράφος, αναλυτής και πρώην διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Şafak, που θεωρείται ένας από τους βασικούς επικοινωνιακούς συμβούλους και ιδεολογικούς εκφραστές της πολιτικής του Ερντογάν πήγε και ένα βήμα παραπέρα εμπλέκοντας και το Ισραήλ...

Σε ανάρτησή του στο Χ τονίζει:

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Κάνουν σοβαρές προετοιμασίες για πόλεμο.

Το Ισραήλ θα τους σπρώξει μπροστά στην Τουρκία.

Μετά την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση;

Και η Ελλάδα έχει γίνει πλέον μαριονέτα του Ισραήλ.

Όμως το Ισραήλ τους παρασύρει στον πόλεμο και μετά τους εγκαταλείπει.

Δεν μπορεί να τους προστατεύσει, απλώς τους χρησιμοποιεί.

Δεν διαθέτει ούτε τέτοια δύναμη.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να προειδοποιήσει σοβαρά τους εξουσιαστές.

(Ελλάδα: Γυναίκες ξεκίνησαν για πρώτη φορά την εθελοντική στρατιωτική θητεία.)

İSRAİL YUNANİSTAN'I;



TÜRKİYE İLE SAVAŞA HAZIRLIYOR!



Baya baya savaş hazırlıkları yapıyorlar.

İsrail onların Türkiye'nin önüne sürecek.



Rum Kesimi'nden sonra;

Yunanistan da İsrail aparatı haline geldi.



Ama İsrail, savaşa sürer sonra yalnız bırakır.

Onları koruyamaz,… pic.twitter.com/Ii11eHdjr0 — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) June 5, 2026

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