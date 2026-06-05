Δένδιας για εθελοντική στράτευση γυναικών: «Πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης»

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας

Μίλτος Τσεκούρας

Δένδιας για εθελοντική στράτευση γυναικών: «Πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Στη Λαμία παρουσιάστηκαν 72 γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών για εθελοντική στράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις, σηματοδοτώντας την πρώτη κατάταξη εθελοντριών νεοσύλλεκτων στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Η κατάταξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
  • Οι εθελόντριες εκφράζουν συναισθήματα συγκίνησης, περηφάνιας και προσμονής για την εκπαίδευσή τους, ενώ οι γονείς τους υποστηρίζουν την απόφασή τους.
  • Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου με την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας και πιθανώς του Πρωθυπουργού.
  • Τα κίνητρα για τις γυναίκες περιλαμβάνουν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Στη Λαμία παρουσιάστηκαν χθες 72 γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών για εθελοντική στράτευση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) Λαμίας.

Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της», πρόσθεσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα. Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών. Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την Πατρίδα και τους θεσμούς της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας»

«Χωρίς άγχος, αλλά με προσμονή»

Λίγο πριν περάσουν την πύλη του ΚΕΥΠ, κάποιες εξ αυτών μίλησαν για τους λόγους που τις οδήγησαν να καταταγούν στον στρατό, για το πώς αισθάνονται μία τέτοια ημέρα, αλλά και για τους στόχους τους.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής.

Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν να καταταγεί, μία από τις εθελόντριες σημείωσε πως «πρόκειται για μια επιθυμία που είχε από μικρή ηλικία. Όπως είπε, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον στο παρελθόν χωρίς να καταφέρει να εισαχθεί, ωστόσο η δυνατότητα της εθελοντικής κατάταξης της έδωσε την ευκαιρία να υλοποιήσει το όνειρό της, με τη στήριξη της οικογένειάς της».

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται λίγο πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, ανέφερε ότι δεν νιώθει άγχος, αλλά κυρίως προσμονή και περιέργεια για το τι θα συναντήσει μέσα στο στρατόπεδο και πώς θα εξελιχθεί η εμπειρία της.

Απαντώντας στο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει σε άλλες κοπέλες, τόνισε πως «κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να το κυνηγά κανείς με αποφασιστικότητα».

Άλλη εθελόντρια, λίγα λεπτά πριν την είσοδό της στην πύλη, περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς όπως είπε «νιώθει ταυτόχρονα ενθουσιασμό αλλά και άγχος, δεδομένου ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα εμπειρία για την ίδια».

Μία ακόμη εθελόντρια σημείωσε πως αποφάσισε να «καταταγεί προκειμένου να δοκιμάσει τα όριά της και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αντιμετωπίζοντας τη συμμετοχή της ως προσωπική πρόκληση».

Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

ΣΤΡΑΤΟΣ

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

ΣΤΡΑΤΟΣ

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

  • αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
  • μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
  • πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
  • πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
ΣΤΡΑΤΟΣ

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με την ίδια πηγή το «παρών» θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

ΣΤΡΑΤΟΣ

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