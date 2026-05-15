Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2026 Β'/ΕΣΣΟ

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού καλεί τους στρατεύσιμους με τη Β'/ΕΣΣΟ 2026 να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, προσκαλούνται να καταταγούν, οι παρακάτω:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) από όλους τους νομούς της χώρας.

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2027 (έτη γέννησης 1982 έως και 2006)από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2025 έως και 31 Ιανουαρίου 2026.

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως 2027 (έτη γέννησης 1982 έως και 2006), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1η Φεβρουαρίου έως και 31 Μαΐου 2026.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη την 3η Ιουνίου 2026 στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ), εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ή έχει κριθεί κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα από Υγειονομική Επιτροπή των ΕΔ. Αυτοί παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο την 3η Ιουνίου 2026. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης την ανωτέρω ημερομηνία, παρουσιάζονται στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

α. Αποδεικτικά / δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.

β. Αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού SARSCOV 2, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασής τους.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.stratologia.gr/ με χρήση κωδικών taxisnet. Οι στρατεύσιμοι που δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.aade.gr .