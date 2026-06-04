Κροατία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους - Τέσσερις νεκροί

Snapshot Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια της Κροατίας.

Οι διασώστες αναζητούν ακόμη δύο άτομα μετά το ατύχημα.

Το αεροσκάφος ήταν γερμανικό και είχε απογειωθεί από την Αυστρία.

Το αεροπλάνο εξελίχθηκε σπειροειδώς στον αέρα πριν συντριβεί σε χωράφι.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο της συντριβής για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Πέμπτη, σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων HINA ανέφερε ότι επρόκειτο για γερμανικό αεροπλάνο που απογειώθηκε από την Αυστρία.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν τα συντρίμμια του αεροπλάνου σε ένα χωράφι και αστυνομικούς και πυροσβέστες στο σημείο.

Εικόνα από το σημείο της συντριβής AP

Ο τοπικός πιλότος Νίγαζ Ντέλιτς δήλωσε στην πύλη ειδήσεων Index ότι το αεροπλάνο «εξελίχθηκε σπειροειδώς (στον αέρα) και συνετρίβη στο έδαφος».

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