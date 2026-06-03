H στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου του βρετανικού βασιλικού ναυτικού σε χωράφι - Τρεις νεκροί

Το ελικόπτερο από τη σκηνή της τραγωδίας αναγνωρίστηκε ως Merlin, το οποίο συνήθως έχει τετραμελές πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει έως και 24 στρατιώτες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

H στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου του βρετανικού βασιλικού ναυτικού σε χωράφι - Τρεις νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συντριβή ελικοπτέρου Merlin του Βασιλικού Ναυτικού σημειώθηκε σε χωράφι στο Sourton Down, Ντέβον, με ισχυρή κινητοποίηση και κλείσιμο δρόμων.
  • Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το γεγονός αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για θύματα ή αιτίες του ατυχήματος.
  • Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε σβήσιμο κινητήρων, είδε κόκκινη λάμψη και άκουσε έκρηξη πριν τη συντριβή.
  • Το Βασιλικό Ναυτικό διαθέτει δύο αεροπορικούς σταθμούς κοντά στο Ντέβον, που εξυπηρετούν τη δύναμη ελικοπτέρων Merlin και άλλες μονάδες πρώτης γραμμής και εκπαίδευσης.
Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα έχει προκαλέσει η συντριβή ενός ελικοπτέρου του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ένα χωράφι στο Sourton Down κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Ντέβον.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση, ενώ έκλεισαν πολλοί δρόμοι στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συντριβή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές ώρες αργότερα επιβεβαίωσε την ύπαρξη τριών θυμάτων. Εικόνες από τη σκηνή δείχνουν ότι το αεροσκάφος είναι ένα ελικόπτερο Merlin, το οποίο συνήθως έχει τετραμελές πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει έως και 24 στρατιώτες.

Νέα διάσταση ωστόσο δίνει η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίζεταια ότι, άκουσε τους κινητήρες του ελικοπτέρου να σβήνουν και είδε μια «πανίσχυρη κόκκινη λάμψη» και άκουσε τον ήχο έκρηξης.

Το Βασιλικό Ναυτικό λειτουργεί δύο αεροπορικούς σταθμούς κοντά στο σημείο της συντριβής του Ντέβον. O ένας βρίσκεται κοντά στο Helston στην Κορνουάλη, είναι η βάση της δύναμης ελικοπτέρων Merlin του Πολεμικού Ναυτικού και παρέχει εκπαίδευση για τον Αεροπορικό Βραχίονα του Στόλου.

Ο άλλος στο Somerset, φιλοξενεί περισσότερα από 100 αεροσκάφη για μονάδες πρώτης γραμμής και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Fleet Air Arm Wildcat Maritime Force και της Commando Helicopter Force.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πιθανή συνάντηση με Χαμενεΐ: «Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Του λείπουν πολλά μέρη»

16:22ΕΥ ΖΗΝ

Βοηθάει η κατανάλωση νερού να χάσετε βάρος;

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Tο αεροπλάνο των 5.300 χλμ./ώρα που θα διασχίζει τον Ειρηνικό σε 2 ώρες

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

16:12ANNOUNCEMENTS

Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

16:12LIFESTYLE

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο - «Ένας καλλιτέχνης με σπάνιο εκτόπισμα και ευγένεια»

15:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης

15:52LIFESTYLE

Η συγκινητική στιχομυθία ανάμεσα στην Alba Díaz Martín και την Ashley Graham - «Είσαι πολύ σημαντική για εμένα»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου του βρετανικού βασιλικού ναυτικού σε χωράφι - Τρεις νεκροί

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Χαλκίδα στην περιοχή Δροσιά - Καίει σε αγροτοδασική έκταση

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Η υγρασία του εδάφους στα τέλη Μαΐου: Ποιες περιοχές της Ελλάδας επωφελήθηκαν περισσότερο από τις βροχές και ποιες όχι – Ανάλυση Κολυδά

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα

15:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικό ορόσημο: Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν η Ελλάδα – Μητσοτάκης: Κλείνει, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Άρωμα γυναίκας στη νέα κυβέρνηση της Δανίας: Για πρώτη φορά στην ιστορία είναι περισσότερες από τους άνδρες

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Αρκουδάκι κάνει βόλτες σε χωριό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Από το κοινό στη… σκηνή: Φοιτητής έσωσε συναυλία του συνθέτη του La La Land – Δείτε βίντεο

14:32LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με τον Κάρολο Κουν, όταν έδωσε εξετάσεις στην δραματική σχολή του «Θεάτρου Τέχνης»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η ιστορία δεν θα γυρίσει πίσω» - Σύμβουλος του Χαμενεΐ προειδοποιεί τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε - Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - «Άξιζες να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» είπε ο Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε

13:43LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η επιθυμία να κάνει παιδί, η καριέρα και η στενή φιλία με την Τζένη Καρέζη

15:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικό ορόσημο: Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν η Ελλάδα – Μητσοτάκης: Κλείνει, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Η υγρασία του εδάφους στα τέλη Μαΐου: Ποιες περιοχές της Ελλάδας επωφελήθηκαν περισσότερο από τις βροχές και ποιες όχι – Ανάλυση Κολυδά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Χαλκίδα στην περιοχή Δροσιά - Καίει σε αγροτοδασική έκταση

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο - Ένας νεκρός από την ιρανική επίθεση

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος - ταξίαρχος ΕΛΑΣ: «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» - Ζητήθηκε αναβάθμιση κατηγορίας για έναν εκ των κατηγορούμενων για υπόθαλψη

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Έφηβη χάνει το πόδι της από νέα επίθεση καρχαρία, μετά τον ακρωτηριασμό 11χρονου μία ημέρα νωρίτερα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας – Κανένας συγγενής δεν έχει λεφτά για να τη θάψει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ