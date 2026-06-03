H στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου του βρετανικού βασιλικού ναυτικού σε χωράφι - Τρεις νεκροί

Snapshot Συντριβή ελικοπτέρου Merlin του Βασιλικού Ναυτικού σημειώθηκε σε χωράφι στο Sourton Down, Ντέβον, με ισχυρή κινητοποίηση και κλείσιμο δρόμων.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το γεγονός αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για θύματα ή αιτίες του ατυχήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε σβήσιμο κινητήρων, είδε κόκκινη λάμψη και άκουσε έκρηξη πριν τη συντριβή.

Το Βασιλικό Ναυτικό διαθέτει δύο αεροπορικούς σταθμούς κοντά στο Ντέβον, που εξυπηρετούν τη δύναμη ελικοπτέρων Merlin και άλλες μονάδες πρώτης γραμμής και εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα έχει προκαλέσει η συντριβή ενός ελικοπτέρου του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ένα χωράφι στο Sourton Down κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Ντέβον.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση, ενώ έκλεισαν πολλοί δρόμοι στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συντριβή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές ώρες αργότερα επιβεβαίωσε την ύπαρξη τριών θυμάτων. Εικόνες από τη σκηνή δείχνουν ότι το αεροσκάφος είναι ένα ελικόπτερο Merlin, το οποίο συνήθως έχει τετραμελές πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει έως και 24 στρατιώτες.

A Royal Navy helicopter (AgustaWestland Merlin HC4, tail number ZJ119) has crashed into a field at Sourton Down near the A30 in Devon, triggering a large emergency response and local road closures, with the MOD confirming as investigators probe the early‑morning crash. #UK https://t.co/rPfHUumIwp pic.twitter.com/oW1vexxhr9 — GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2026

Νέα διάσταση ωστόσο δίνει η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίζεταια ότι, άκουσε τους κινητήρες του ελικοπτέρου να σβήνουν και είδε μια «πανίσχυρη κόκκινη λάμψη» και άκουσε τον ήχο έκρηξης.

Το Βασιλικό Ναυτικό λειτουργεί δύο αεροπορικούς σταθμούς κοντά στο σημείο της συντριβής του Ντέβον. O ένας βρίσκεται κοντά στο Helston στην Κορνουάλη, είναι η βάση της δύναμης ελικοπτέρων Merlin του Πολεμικού Ναυτικού και παρέχει εκπαίδευση για τον Αεροπορικό Βραχίονα του Στόλου.

Ο άλλος στο Somerset, φιλοξενεί περισσότερα από 100 αεροσκάφη για μονάδες πρώτης γραμμής και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Fleet Air Arm Wildcat Maritime Force και της Commando Helicopter Force.

Διαβάστε επίσης