Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στο Ντέβον, κοντά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Ντέβον του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορία σε αρκετούς ακόμη δρόμους.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σε εξέλιξη» και ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος στο Σούρτον Ντάουν, κοντά στο Όκεχαμτον.

Παραμένει ασαφές εάν κάποιος τραυματίστηκε, ενώ προς το παρόν είναι άγνωστα και τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου.