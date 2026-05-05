Τραγωδία στον «αέρα» στη Βραζιλία: Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο - Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

Snapshot Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στο κέντρο της Belo Horizonte, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης σκοτώθηκαν, ενώ οι ένοικοι του κτιρίου δεν τραυματίστηκαν.

Το αεροσκάφος, τύπου EMB

721C κατασκευής 1979, συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου, χωρίς να επηρεαστούν άλλα διαμερίσματα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 36χρονος Φερνάντο Μορέιρα Σόουτο, γιος δημάρχου, με τον δήμο Jequitinhonha να κηρύσσει τριήμερο πένθος.

Διεξάγεται έρευνα από το CENIPA, την Πολεμική Αεροπορία και τις τοπικές αρχές για τα αίτια της συντριβής. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί η συντριβή μικρού αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο κέντρο της Belo Horizonte, στη Βραζιλία, το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά ακόμη τρεις.

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Pampulha στις 12:16, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12:25, συνετρίβη σε χαμηλό κτίριο στην περιοχή Σιλβέιρα, αφού προηγουμένως εθεάθη να πετά σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος είχε ενημερώσει τον πύργο ελέγχου ότι αντιμετώπιζε προβλήματα κατά την απογείωση.

A small airplane with five occupants crashed ‌into a building in the city of Belo Horizonte in southeastern Brazil, killing the pilot and co-pilot, the local fire department ⁠said https://t.co/ZtPtoOgpQQ pic.twitter.com/io86uAWRUa — Reuters (@Reuters) May 4, 2026

Θύματα και τραυματίες

Ο πιλότος, Γουέλινγκτον Ολιβέιρα (34 ετών), σκοτώθηκε και εντοπίστηκε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο άνθρωποι - ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης - έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Σημειώνεται ότι κανένας από τους ενοίκους του κτιρίου δεν τραυματίστηκε.

#Brazil: Footage captures the moment a single-engine plane crashed into a building in Belo Horizonte, near Pampulha Airport.



Reports indicate four people were on board, the pilot is believed to have died at the scene, while three passengers were seriously injured. pic.twitter.com/dgRxW3uQrj — Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 4, 2026

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο 36χρονος Φερνάντο Μορέιρα Σόουτο, γιος δημάρχου. Ο Σόουτο αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος της Jequitinhonha κήρυξε τριήμερο πένθος: «Ο Δήμος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και την αλληλεγγύη και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας για αυτή την ανεπανόρθωτη απώλεια».

Η πρόσκρουση στο κτίριο

Το αεροσκάφος ήταν μοντέλο EMB-721C, κατασκευής 1979. Ιδιοκτήτης του εμφανίζεται ο Φλάβιο Λουρέιρο Σαλγκέιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε χαμηλό κτίριο στην περιοχή Σιλβέιρα, αφού προηγουμένως εθεάθη να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος.

An Embraer EMB-721C Neiva (PT-EYT) crashed into a residential building in Belo Horizonte, Brazil, shortly after takeoff from Pampulha Airport after the crew reportedly declared climb performance issues.

Two people were killed while three survivors rescued pic.twitter.com/KfGfRuk15V — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 4, 2026

Ο υπολοχαγός Ραούλ της Πυροσβεστικής δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσέκρουσε μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου, στο κλιμακοστάσιο» Και πρόσθεσε πως «Αν είχε χτυπήσει στα πλάγια, θα μπορούσε να χτυπήσει κι άλλα διαμερίσματα, τα οποία ήταν κατοικημένα.»

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κυρίως στο εσωτερικό του κλιμακοστασίου, χωρίς να επηρεαστούν άλλα διαμερίσματα.

«Νόμιζα ότι τελείωσε ο κόσμος»

Η κάτοικος του κτιρίου, Αβάνι Σοάρες, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Νόμιζα ότι τελείωσε ο κόσμος. Όλα σκοτείνιασαν και έπεφταν συντρίμμια. Άκουγα ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια. Έτρεξα στο παράθυρο και είδα το αεροπλάνο. Υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμου»

A plane slammed into a building in Belo Horizonte, Brazil. pic.twitter.com/H7vhULaCfQ — Open Source Intel (@Osint613) May 4, 2026

Όπως είπε, έφυγε άμεσα από το διαμέρισμα παίρνοντας μόνο το κινητό και τα γυαλιά της και έμεινε ασφαλής.

Έρευνες για τα αίτια

Για τη διερεύνηση της συντριβής έχουν κινητοποιηθεί το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας (FAB), ομάδες του περιφερειακού οργανισμού SERIPA III, καθώς και η Πολιτική Αστυνομία της πολιτείας Minas Gerais, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης