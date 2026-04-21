Θρίλερ στον «αέρα» για 159 επιβάτες: Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος λόγω πιθανής απειλής

Πτήση της United Airlines από το Σικάγο προς τη Νέα Υόρκη οδηγήθηκε σε αναγκαστική προσγείωση το απόγευμα του Σαββάτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ λόγω «πιθανού ζητήματος ασφαλείας», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας επιβάτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, το FBI — που το Σάββατο είχε περιοριστεί να δηλώσει ότι διερευνά το περιστατικό — ανέφερε ότι τελικά διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε απειλή, αφού πυροτεχνουργοί έλεγξαν το αεροσκάφος και πράκτορες πήραν καταθέσεις από το πλήρωμα.

Η πτήση, ένα Boeing 737, είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Chicago O’Hare με προορισμό το αεροδρόμιο LaGuardia. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 159 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Η United ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο CBS News ότι οι επιβάτες «εκκένωσαν το αεροσκάφος μέσω των τσουληθρών», περιγράφοντας την εκτροπή ως αποτέλεσμα «πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια».

Εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων της κομητείας Allegheny δήλωσε ότι η ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας και σκύλοι K-9 έλεγξαν το αεροσκάφος «χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο», ενώ οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Δεν έγινε άμεσα σαφές τι ακριβώς αναζητούσαν οι αρχές ή ποια ήταν η «αναφερόμενη απειλή».

«Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό. Οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν το πλήρωμα στην εκκένωση του αεροσκάφους και μετέφεραν τους επιβάτες με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό».

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροδρόμιο του Πίτσμπεργκ παρέμεινε ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις αρχές.

