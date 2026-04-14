Ένταση σε πτήση Βρυξέλλες-Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι νομίζοντας πως είναι στο WC

Το περιστατικό ανέδειξε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Ένταση προκλήθηκε σε πτήση από τις Βρυξέλλες προς το Ηράκλειο, όταν ένας 34χρονος επιβάτης κατέβασε τα παντελόνια του μπροστά σε αεροσυνοδό, προκαλώντας αναστάτωση εντός του αεροσκάφους. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, με το πλήρωμα να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη.

Ο άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, επέστρεφε από τις Βρυξέλλες, όπου είχε επισκεφθεί συγγενείς κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκάλεσε σοβαρή αναταραχή όταν κατέβασε τα παντελόνια του μπροστά σε αεροσυνοδό, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του πληρώματος να τον ηρεμήσει.

Η ένταση διατηρήθηκε έως την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου αστυνομικοί περίμεναν τον επιβάτη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και φέρεται να ανέφερε πως βρισκόταν σε λανθασμένη αντίληψη της κατάστασης, πιστεύοντας ότι βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους, εξηγώντας έτσι τη συμπεριφορά του.