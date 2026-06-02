Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο

Newsbomb

Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πόρτες του Ηρωδείου θα ανοίξουν στις 20:00
Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:00
Δεν θα υπάρξει διάλειμμα

Η παραγωγή Blade Runner LIVE, που θα παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, είναι πλέον επίσημα SOLD OUT.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε τεράστιο για μια παράσταση που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλλιτεχνικού καλοκαιριού: η προβολή της εμβληματικής ταινίας του Ridley Scott που συνοδεύεται ζωντανά από την εκτέλεση του αριστουργηματικού soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

1780412257503-28068681-unnamed-5.jpg

Το Blade Runner δεν είναι απλώς μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα πολιτισμικό σημείο αναφοράς που συνεχίζει να επηρεάζει τον κινηματογράφο, τη μουσική, την αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε το μέλλον. Και στην καρδιά αυτού του σύμπαντος βρίσκεται η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου - ένα soundtrack που θεωρείται πλέον ιστορικό, βαθιά ανθρώπινο και διαχρονικά πρωτοποριακό.

Ήρθε όμως η στιγμή να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους που δίνουν ξανά ζωή σε αυτό το έργο επί σκηνής: το Avex Ensemble, που παρουσιάζει το Blade Runner LIVE σε μεγάλες σκηνές ανά τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε προβολή σε μια καθηλωτική τελετουργία εικόνας και ήχου.

AVEX ENSEMBLE

Το Avex Ensemble ιδρύθηκε το 2019 και αποτελείται από μουσικούς με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εξειδικεύονται στις ζωντανές εκτελέσεις ηλεκτρονικών κινηματογραφικών soundtracks.

1780412275836-131366537-unnamed-6.jpg

Έχουν παρουσιάσει παραγωγές όπως τα Blade Runner LIVE, The Terminator LIVE και Terminator 2: Judgment Day in Concert, με εμφανίσεις σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους παγκοσμίως, όπως το Royal Albert Hall και το Eventim Apollo στο Λονδίνο, το Orchard Hall στο Τόκιο, το Palau de la Música Catalana στη Βαρκελώνη και η Philharmonie de Paris, ενώ έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Δουβλίνο, τη Λουκέρνη και σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι μουσικοί του Avex Ensemble διαθέτουν ισχυρό κλασικό υπόβαθρο, ενώ κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Συλλογικά έχουν συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες όπως η Royal Concertgebouw Orchestra, η London Symphony Orchestra, η Royal Philharmonic Concert Orchestra και η John Wilson Orchestra.

unnamed-7.jpg

Η πορεία τους περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές του West End (Wicked, Six the Musical, Les Misérables), στο Shakespeare's Globe Theatre, σε ηχογραφήσεις για τηλεόραση και κινηματογράφο, στο London Fashion Week, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Shakira, οι Coldplay και ο Liam Gallagher.

Παράλληλα, μέλη του ensemble δραστηριοποιούνται ως συνθέτες, μαέστροι, παραγωγοί και recording artists.

Στις επόμενες εμφανίσεις τους περιλαμβάνονται συναυλίες στη Μαδρίτη και η ιταλική πρεμιέρα του Blade Runner LIVE αργότερα μέσα στη χρονιά.

unnamed-8.jpg

Συντελεστές

Pete Billington – Musical Director / Synthesizer 1
Carol Arnopp – Synthesizer 2
Pierre O'Reilly – Synthesizer 3
Úna Palliser – Electric Violin 1 & Vocal Soloist
Clare Kennington – Electric Violin 2
Fiona Brice – Electric Viola
Rhian Porter – Electric Cello
Oli Hayhurst – Double Bass & Electric Bass Guitar
Simon Marsh – Tenor Saxophone & Flute
Peadar Townsend – Percussion
Billy Stookes – Percussion

James Morris – Technical Director
Steve Harrington – Front of House Sound Engineer
Ben Young – Monitor Engineer

Pierre O'Reilly – Producer
Maggie O'Herlihy – Executive Producer

Music transcribed, arranged and edited by John Jesensky and Ed Kalnins

By arrangement with Warner Bros.

Blade Runner LIVE is a production of Avex Classics International

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Presented by Supernova Productions & Ejekt Festival

Με ελληνικούς υπότιτλους

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, καθώς και για γενικές οδηγίες και τους όρους λειτουργίας του χώρου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

επίσημη σελίδα του Ωδείου Ηρώδου Αττικού

Σημαντική ενημέρωση:

Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της παράστασης απαγορεύονται αυστηρά.

unnamed-9.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΘΝΙΚΑ

Μπαράζ τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο - 16 αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden; Ποιος ταρακούνησε περισσότερο το ΟΑΚΑ – Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρόεδρο του Παναμά: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

18:08LIFESTYLE

ANT1: Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για την επόμενη σεζόν – Το πρόγραμμα που ήδη ετοιμάζεται

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά - Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

17:58ANNOUNCEMENTS

Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι πέντε πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του 2026 που θυμίζουν έργα τέχνης: Από τον μικρό πίθηκο Punch έως την σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

17:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Παράνομη κρίθηκε η άρση των μέτρων προστασίας σε μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε διεθνώς αναζητούμενο αλλοδαπό για ενδοοικογενειακή βία

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαρίντ αντί Γκριγκόνις κόντρα στον Ολυμπιακό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο από την αρχαιότητα» - Παίρνουν θέση τα σκάφη του

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ