Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο

Οι πόρτες του Ηρωδείου θα ανοίξουν στις 20:00

Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:00

Δεν θα υπάρξει διάλειμμα

Η παραγωγή Blade Runner LIVE, που θα παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, είναι πλέον επίσημα SOLD OUT.



Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε τεράστιο για μια παράσταση που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλλιτεχνικού καλοκαιριού: η προβολή της εμβληματικής ταινίας του Ridley Scott που συνοδεύεται ζωντανά από την εκτέλεση του αριστουργηματικού soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Το Blade Runner δεν είναι απλώς μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα πολιτισμικό σημείο αναφοράς που συνεχίζει να επηρεάζει τον κινηματογράφο, τη μουσική, την αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε το μέλλον. Και στην καρδιά αυτού του σύμπαντος βρίσκεται η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου - ένα soundtrack που θεωρείται πλέον ιστορικό, βαθιά ανθρώπινο και διαχρονικά πρωτοποριακό.

Ήρθε όμως η στιγμή να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους που δίνουν ξανά ζωή σε αυτό το έργο επί σκηνής: το Avex Ensemble, που παρουσιάζει το Blade Runner LIVE σε μεγάλες σκηνές ανά τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε προβολή σε μια καθηλωτική τελετουργία εικόνας και ήχου.

AVEX ENSEMBLE

Το Avex Ensemble ιδρύθηκε το 2019 και αποτελείται από μουσικούς με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εξειδικεύονται στις ζωντανές εκτελέσεις ηλεκτρονικών κινηματογραφικών soundtracks.

Έχουν παρουσιάσει παραγωγές όπως τα Blade Runner LIVE, The Terminator LIVE και Terminator 2: Judgment Day in Concert, με εμφανίσεις σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους παγκοσμίως, όπως το Royal Albert Hall και το Eventim Apollo στο Λονδίνο, το Orchard Hall στο Τόκιο, το Palau de la Música Catalana στη Βαρκελώνη και η Philharmonie de Paris, ενώ έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Δουβλίνο, τη Λουκέρνη και σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι μουσικοί του Avex Ensemble διαθέτουν ισχυρό κλασικό υπόβαθρο, ενώ κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Συλλογικά έχουν συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες όπως η Royal Concertgebouw Orchestra, η London Symphony Orchestra, η Royal Philharmonic Concert Orchestra και η John Wilson Orchestra.

Η πορεία τους περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές του West End (Wicked, Six the Musical, Les Misérables), στο Shakespeare's Globe Theatre, σε ηχογραφήσεις για τηλεόραση και κινηματογράφο, στο London Fashion Week, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Shakira, οι Coldplay και ο Liam Gallagher.

Παράλληλα, μέλη του ensemble δραστηριοποιούνται ως συνθέτες, μαέστροι, παραγωγοί και recording artists.

Στις επόμενες εμφανίσεις τους περιλαμβάνονται συναυλίες στη Μαδρίτη και η ιταλική πρεμιέρα του Blade Runner LIVE αργότερα μέσα στη χρονιά.

Συντελεστές

Pete Billington – Musical Director / Synthesizer 1

Carol Arnopp – Synthesizer 2

Pierre O'Reilly – Synthesizer 3

Úna Palliser – Electric Violin 1 & Vocal Soloist

Clare Kennington – Electric Violin 2

Fiona Brice – Electric Viola

Rhian Porter – Electric Cello

Oli Hayhurst – Double Bass & Electric Bass Guitar

Simon Marsh – Tenor Saxophone & Flute

Peadar Townsend – Percussion

Billy Stookes – Percussion

James Morris – Technical Director

Steve Harrington – Front of House Sound Engineer

Ben Young – Monitor Engineer

Pierre O'Reilly – Producer

Maggie O'Herlihy – Executive Producer

Music transcribed, arranged and edited by John Jesensky and Ed Kalnins

By arrangement with Warner Bros.

Blade Runner LIVE is a production of Avex Classics International

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Presented by Supernova Productions & Ejekt Festival



Με ελληνικούς υπότιτλους



Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, καθώς και για γενικές οδηγίες και τους όρους λειτουργίας του χώρου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

επίσημη σελίδα του Ωδείου Ηρώδου Αττικού

Σημαντική ενημέρωση:

Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της παράστασης απαγορεύονται αυστηρά.