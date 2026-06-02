Η μέλλουσα βασίλισσα της Ισπανίας, Λεονόρ, έκανε το πρώτο της άλμα με αλεξίπτωτο

Η μέλλουσα βασίλισσα της Ισπανίας, Ελεονώρα, ολοκλήρωσε την τελευταία πρόκληση της στρατιωτικής της εκπαίδευσης. Η πριγκίπισσα των Αστουριών ολοκλήρωσε επιτυχώς το Βασικό Σχολείο Αλεξιπτωτισμού στη «Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada», η οποία βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Αλκανταρίγια, στην περιφέρεια της Μούρθια.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε συμπλήρωμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης που πραγματοποιεί στην «Academia General del Aire y del Espacio» στο Σαν Χαβιέρ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ισπανικός βασιλικός οίκος.

Με αυτό το επίτευγμα, η διάδοχος του θρόνου γίνεται το πρώτο μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που παρακολουθεί και ολοκληρώνει εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή, καθώς ούτε ο Φελίπε VI ούτε ο Χουάν Κάρλος I είχαν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Η πριγκίπισσα εκπαιδεύτηκε στις βασικές τεχνικές αλεξιπτωτισμού με άλματα αυτόματου ανοίγματος αλεξιπτώτου, όπως συμβαίνει και με τα στελέχη των αερομεταφερόμενων μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος της Ισπανίας, του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολιτοφυλακής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκεσε δύο εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάϊο. Περιλάμβανε δοκιμασία φυσικής κατάστασης, προσομοιώσεις αλμάτων από τον πύργο εκπαίδευσης, ως προετοιμασία για πραγματικό άλμα από αεροσκάφος σε ύψος 1.300 ποδιών (περίπου 400 μέτρων), καθώς και μαθήματα για τις σωστές τεχνικές προσγείωσης και πτώσης στο έδαφος.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η πρωτότοκη κόρη των βασιλιάδων Φελίπε VI και Λετίθια προετοιμάστηκε ακόμη και για νυχτερινά άλματα με αλεξίπτωτο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι της Zarzuela.

Στις εικόνες, η Λεονόρ εμφανίζεται με κόκκινο κράνος και ειδική στολή, να παρακολουθεί τις οδηγίες των εκπαιδευτών, να προσαρμόζει το αλεξίπτωτό της, να βρίσκεται έτοιμη μέσα στο αεροσκάφος πριν από το άλμα και τελικά να πηδά στο κενό.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, έλαβε το δίπλωμα και το διακριτικό του Αλεξιπτωτιστή Καταδρομέα, μαζί με περίπου πενήντα συμφοιτητές της από την Academia General del Aire y del Espacio.

Με αυτή την επιτυχία, η μέλλουσα βασίλισσα ολοκληρώνει και τον τρίτο κύκλο της στρατιωτικής της εκπαίδευσης και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο campus του Χετάφε του «Universidad Carlos III de Madrid», στη Μαδρίτη.

Το περασμένο Σάββατο, 30 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στην Βίγο, ο βασιλιάς Φελίπε VI εξήρε «την προσπάθεια και τη λαμπρή πορεία» της κόρης του, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στην εκδήλωση ως ανθυποσμηναγός-εκπαιδευόμενη της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος της Ισπανίας.

Ο Ισπανός μονάρχης υπογράμμισε ότι η διάδοχος του θρόνου κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση «με πολλή προσπάθεια και εξαιρετικές επιδόσεις».

«Ως πατέρας δεν είμαι εγώ εκείνος που πρέπει να το πει. Ως ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πριγκίπισσα των Αστουριών θα ολοκληρώσει επίσημα την τριετή στρατιωτική της εκπαίδευση στις 10 Ιουλίου, στην «Academia General del Aire y del Espacio» του Σαν Χαβιέρ, στην Μούρθια.

Κατά την τελετή αποφοίτησης θα τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο Αεροναυτικής Αξίας με λευκό διακριτικό, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της, καθώς έχει ήδη λάβει τις αντίστοιχες στρατιωτικές και ναυτικές τιμητικές διακρίσεις.

