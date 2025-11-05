Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

Η βασίλισσα της Ισπανίας δοκίμασε ένα διαφορετικό χτένισμα στα μαλλιά παραδίδοντας για μία ακόμη φορά μαθήματα στυλ

Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

Η βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίθια

AP
Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η σύζυγός του, Λετίθια φιλοξένησαν τον σουλτάνο του Ομάν σε ένα λαμπερό δείπνο στα Βασιλικά ανάκτορα της Μαδρίτης την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Η βασίλισσα της Ισπανίας κατάφερε για μία ακόμη φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα με την υπέρκομψη εμφάνισή της. Μάλιστα, η γοητευτική Λετίθια συνδύασε την βασιλική της τιάρα με ένα διαφορετικό χτένισμα απ'ότι μας έχει συνηθίσει, που για πολλούς θύμισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

leti8ia.jpg

Η Βασίλισσα Λετίθια (αριστερά), η Κέιτ Μίντλετον (δεξιά)

Από το γάμο της το 2004, η Λετίθια συνηθίζει να συνδυάζει τις τιάρες της με κομψά χτενίσματα, ωστόσο στην πρόσφατη εμφάνισή της, επέλεξε να φορέσει την τιάρα Cartier Loop έχοντας τα μαλλιά της λιτά και κυματιστά.

Όπως και η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνήθιζε να φορά τις τιάρες της με τα μαλλιά πιασμένα πάνω, υιοθετώντας ένα πιο συντηρητικό στυλ, ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2022 άφησε για πρώτη φορά τα μαλλιά της κάτω με την τιάρα Lotus Flower σε μια δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Από τότε, έχει πειραματιστεί με διαφορετικά στυλ, όπως εντυπωσιακές μπούκλες για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο.

Η τιάρα Cartier Loop της βασίλισσας Λετίθια έχει πλούσια ιστορία. Αρχικά ανήκε στη βασίλισσα Μαρία Χριστίνα των Αψβούργων-Λωρραίνης και δημιουργήθηκε το 1886. Από τότε, έχει περάσει από γενιά σε γενιά στην ισπανική βασιλική οικογένεια.

