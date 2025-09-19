Βασίλισσα Λετίθια: Το λινό σακάκι που επέλεξε στην επίσκεψή της στην Αίγπυτο έγινε fashion trend

Στην Αίγυπτο βίσκεται τις τελευταίες ημέρες το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας.

Η βασίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φελίπε V βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες του ταξιδιού τους στην Αίγυπτο.

Εκτός από τις επίσημες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους, η βασίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φελίπε V εθεάθησαν σε δείπνο με τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία της Αιγύπτου. Η βασίλισσα της Ισπανίας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη άνεσής της και να εντυπωσιάσει με τις στυλιστικές επιλογές της.

Όπως σε κάθε ταξίδι, η Λετίθια δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει ένα «νεύμα» στην ισπανική μόδα και αυτή τη φορά την είδαμε με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με διακοσμητικά στοιχεία από την «The 2nd Skin Co».

https://www.instagram.com/p/DOvhx0sCHxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μια άλλη παράδοση που ακολουθεί πάντα σε όλα τα επίσημα ταξίδια της είναι να προτιμά την τοπική μόδα και, μετά από δύο ημέρες με εκπληκτικά looks, φύλαγε το καλύτερο για το τέλος. Το πρωί της Πέμπτης (18/9) η βασίλισσα Λετίδια επισκέφτηκε το πολιτιστικό κέντρο της Fundación Sultán στην Πόλη των Νεκρών, όπου γνώρισε το πρόγραμμα της Ισπανικής Συνεργασίας, φορώντας ένα σύνολο σε μπεζ και λευκή απόχρωση, με το οποίο επέλεξε να υποστηρίξει την αιγυπτιακή μόδα και την τοπική χειροτεχνία.

? Las fotos de la Reina en la Ciudad de los Muertos



Doña Letizia ha inaugurado una exposición de fotos en este cementerio islámico situado en El Cairo



? Descubre la galería completa: https://t.co/lD0fqkcbTo



✍️ @AlmudenaMF pic.twitter.com/FRnCU0FjZ1 — El Debate (@eldebate_com) September 18, 2025

Η βασίλισσα Λετίθια, πιο κομψή από ποτέ, με ένα λινό σακάκι στο ταξίδι της στην Αίγυπτο

Στην επίσκεψή της αυτή η Λετίθια συνδύασε ένα λευκό παντελόνι με τα αγαπημένα της παπούτσια χωρίς τακούνι, τα «Babies Paula» της Sézane, τα οποία έχει σε διάφορες αποχρώσεις, ενώ απογείωσε το look της με ένα σικάτο λινό σακάκι «Diana Shaker».

Μαζί με το αγαπημένο της δαχτυλίδι Coreterno, η βασίλισσα της Ισπανίας επέλεξε τοπικά χειροποίητα κοσμήματα από το Κάιρο, με σκουλαρίκια από το εργαστήριο «Mishka» προωθώντας, με αυτό τον τρόπο, την κοινωνική και εργασιακή ένταξη για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και των νέων.

??? ¡La Reina Letizia estaba espectacular hoy! ?



?GTRES pic.twitter.com/mq7d1s1RO6 — Cotilleos Realeza (@cotilleorealeza) September 18, 2025

Spain’s King Felipe VI and Queen Letizia visit inaugurate the night lighting system at the Temple of Hatshepsut in Luxor, Egypt pic.twitter.com/EiwdQOnnnV — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) September 18, 2025

