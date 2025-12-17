Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μετά από αρκετούς μήνες με επισκέψεις σε γιατρούς και επεμβάσεις, δείχνει για πρώτη φορά το τελικό αποτέλεσμα

Newsbomb

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσθετα δάχτυλα του χεριού του. Ο βιρτουόζος του κλαρίνου μετά από αρκετούς μήνες με επισκέψεις σε γιατρούς και επεμβάσεις, δείχνει για πρώτη φορά το τελικό αποτέλεσμα.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν κ μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου …. Δεν είμαι πολύ συγκινημένος…. Κλαίω από την χαρά μου!

@kostas.chrono Σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:39LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκκληση στον ΟΗΕ να «αποτρέψει μια αιματοχυσία» στη Βενεζουέλα - Κλιμακώνει την πίεση η Ουάσινγκτον

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της χρονιάς: Απαθανατίστηκαν ταυτόχρονα δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Πούτιν κατά Ευρώπης: «Γουρουνάκια που ήλπιζαν να καταρρεύσει η Ρωσία» οι ηγέτες τους - Βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μετά το ναυάγιο στις Πεταλίδες

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιντανάο: Το παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης τζιχαντιστών - Έναν μήνα εκεί οι τρομοκράτες του Μπόνταϊ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έτοιμος με Χάποελ ο Σλούκας, θα αποφασίσουμε πριν το ματς για Χολμς»

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

16:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαριολάτα Φωκίδας: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους» - Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Στη Γαλλία αύριο ο Δένδιας για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Belh@arra «Κίμων»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φόρεσε το κομμένο αυτί στο πόδι της για 5 μήνες πριν το επανατοποθετήσει

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Ο Αμπράμοβιτς πρέπει να καταβάλει στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Chelsea ή θα οδηγηθεί στο δικαστήριο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

15:47LIFESTYLE

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας, είναι τρομακτικό»: Φίλοι της Κέιτι Πράις αποκαλύπτουν τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις νέες φωτογραφίες της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο της Μαρίας Αλιφέρη στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Σε αγκαλιάζουμε με πολύ φως για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης με τα τα κέρδη των 100 εκατ. ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ