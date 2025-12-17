Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσθετα δάχτυλα του χεριού του. Ο βιρτουόζος του κλαρίνου μετά από αρκετούς μήνες με επισκέψεις σε γιατρούς και επεμβάσεις, δείχνει για πρώτη φορά το τελικό αποτέλεσμα.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν κ μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου …. Δεν είμαι πολύ συγκινημένος…. Κλαίω από την χαρά μου!

@kostas.chrono Σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

