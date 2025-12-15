Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

Νέα περιπέτεια για τον μουσικό Άρη Μουγκοπέτρο καθώς την Κυριακή ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Σε ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει καθησυχάζοντας τους φίλους και θαυμαστές του: Είμαι καλά φίλοι μου … Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα …. Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο …. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας ….

Υ.Γ.: Αν την βγάλω ”καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες π μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά ……..

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος τον Απρίλιο τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα που του έδωσε θαμώνας σε γλέντι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δάχτυλα στο ένα του χέρι και να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή του.

https://www.instagram.com/reel/DSQJr7xDKzI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης