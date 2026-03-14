Formula 1: Νικητής στο Sprint της Σανγκάης ο Ράσελ, ακολούθησαν οι δύο Ferrari

O Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής στο Sprint του Grand Prix της Κίνας, επιβεβαιώνοντας το δυναμικό ξεκίνημα της Mercedes στην εφετινή Formula 1.

Formula 1: Νικητής στο Sprint της Σανγκάης ο Ράσελ, ακολούθησαν οι δύο Ferrari
Ο Τζορτζ Ράσελ διατήρησε το εξαιρετικό ξεκίνημα της Mercedes για τη σεζόν 2026, επικρατώντας στο Sprint του Grand Prix της Κίνας, έπειτα από έναν αγώνα με δυνατές μονομαχίες, στρατηγικές αποφάσεις και την καθοριστική εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Η εκκίνηση δεν ήταν ιδανική για τον Βρετανό οδηγό, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη θέση στο grid και πέρασε μπροστά στην πρώτη στροφή. Ο Σαρλ Λεκλέρ παρέμεινε κοντά στους δύο πρωτοπόρους, με τις θέσεις στην κορυφή να αλλάζουν χέρια στους πρώτους γύρους.

Ο Ράσελ ανέκτησε την πρωτοπορία έως τον έκτο γύρο, δημιουργώντας διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου και στερώντας από τον Χάμιλτον τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος προσπέρασης. Η επιθετική οδήγηση του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή επιβάρυνε τα ελαστικά του, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Λεκλέρ προσπερνώντας τον στον όγδοο γύρο.

Η πορεία του αγώνα άλλαξε όταν η Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ εγκατέλειψε στην πίστα, οδηγώντας στην είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η φθορά των ελαστικών ανάγκασε σχεδόν όλο το grid να περάσει σε μαλακή γόμα, μειώνοντας τις διαφορές ενόψει των τελευταίων τριών γύρων.

Στην επανεκκίνηση, ο Λεκλέρ είχε σπινάρισμα τροχών, γεγονός που έδωσε στον Ράσελ το περιθώριο να ελέγξει τον ρυθμό. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κινήθηκαν επίσης γρήγορα, ενώ ο Κίμι Αντονέλι, παρά την ποινή 10 δευτερολέπτων για επαφή με τον Ιζάκ Χατζάρ, κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες.

Στους τελευταίους γύρους ο Ράσελ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την πρωτοπορία του. Ο Λεκλέρ πλησίασε, χωρίς όμως να βρει ευκαιρία για προσπέρασμα, με τον Χάμιλτον να ολοκληρώνει την τριάδα του βάθρου, μπροστά από τους Νόρις, Αντονέλι και Πιάστρι.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01ΥΓΕΙΑ

Οι 13 αιτίες της μεταλλικής γεύσης στο στόμα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαγική προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Novibet με 460 δώρα!

09:59ΥΓΕΙΑ

Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα: Γιατρός εξηγεί γιατί πρέπει να σηκώνουμε τα γόνατα

09:57ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη | Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ - Άρης, το πρόγραμμα

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «Ηλία ρίχ’ το» του Νίκου Χαρδαλιά και το viral βίντεο από την υπό κατασκευή Πλατεία Γαλατσίου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Η μεγάλη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες στο Κίεβο από ρωσικές επιθέσεις

09:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Explorer με νέες εκδόσεις και μεγαλύτερη αυτονομία

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο αόρατος αγιατολάχ με τις offshore που «κληρονομεί» τη μάχη με τον «Μεγάλο Σατανά»

08:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Νικητής στο Sprint της Σανγκάης ο Ράσελ, ακολούθησαν οι δύο Ferrari

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο Βασιλικό

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Σκόπιμη ενέργεια» λέει η δήμαρχος

08:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το BYD Atto 3 EVO στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα για τα fake news: Απειλή για τη δημοκρατία, πιστεύουν 9 στους 10 - Φόβος για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Νοβοροσίσκ - Καλά στην υγεία τους οι 10 Έλληνες - Πολύ ανησυχητική η κατάσταση, λέει ο Κικίλιας

08:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «πόλεμος» στο ΠΑΣΟΚ, η ανακατωσούρα στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αμείλικτες δημοσκοπήσεις

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Νοβοροσίσκ - Καλά στην υγεία τους οι 10 Έλληνες - Πολύ ανησυχητική η κατάσταση, λέει ο Κικίλιας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρτέρι θανάτου ή ραντεβού; Το μυστήριο πίσω από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Χτύπησαν το νησί Χάργκ οι ΗΠΑ - Δεν μπορεί να αντισταθεί το Ιράν λέει ο Τραμπ - Θα γίνουν όλα στάχτη αν στοχεύσετε πετρελαϊκές υποδομές απαντά το Ιράν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαργκ: Το «πολύτιμο» νησί του Περσικού Κόλπου - Γιατί αποτελεί το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Τι αποκάλυψε ο κατηγορούμενος στην αστυνομία

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Σκόπιμη ενέργεια» λέει η δήμαρχος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Η φωνή μιας Ιρανής που ζει τρεις δεκαετίες μακριά από την πατρίδα της: «Δεν νιώθω ενοχή, νιώθω ευθύνη»

