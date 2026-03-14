Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

Ανατροπή στις καιρικές συνθήκες αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο προβλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ενώ θα συνοδεύονται από βροχές και καταιγίδες, χωρίς ωστόσο κάποιο ακραίο φαινόμενο.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα πάντωςη ΕΜΥ προβλέπει ότι ο ήλιος θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι κάτοικοι στα ηπειρωτικά θα έρθουν αντιμέτωποι με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αργότερα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Κι όμως, η αστάθεια δεν θα λείψει εντελώς. Στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα, στη δυτική Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι. Την ίδια ώρα, η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο θα αγγίξει τα 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, σε αντίθεση με το Ιόνιο όπου οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς στα 2 με 4 μποφόρ.

Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για την Δευτέρα

«Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες. Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προς το παρών κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως έχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές».

Διαβάστε επίσης