Θεσσαλονίκη: Καμπάνα στον μεθυσμένο επιβάτη που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση

Πανικό σε αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Μάντσεστερ – Αττάλεια προκάλεσε μεθυσμένος βρετανός τουρίστας, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, και αμέσως μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, που συνέλαβε τον απείθαρχο επιβάτη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύλληψης, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.

Αρχικά ομολόγησε, μετά το πήρε πίσω

Ο 39χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την προανακριτική διαδικασία ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ανακάλεσε την παραδοχή αυτή, υποστηρίζοντας, μέσω διερμηνέα, ότι δεν ήταν μεθυσμένος κι ότι απλώς «μιλούσε δυνατά».

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