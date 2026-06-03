Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω μεθυσμένου επιβάτη

Συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης για «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών», «Παράβαση εντολών Κυβερνήτη» και «Διασάλευση της τάξης».

Κατά τη διάρκεια πτήσης που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Αττάλεια και προσγειώθηκε αναγκαστικά στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το βράδυ της Δευτέρας, ο 39χρονος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.

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