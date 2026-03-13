Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος μπαίνει στην τελική φάση της σεζόν - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Snapshot Ο Πολικός Στροβίλος εισέρχεται στην τελική φάση της σεζόν με έντονη στρατοσφαιρική θέρμανση και διάσπαση σε δύο λοβούς προς Βόρεια Αμερική και Ευρασία.

Η τελική θέρμανση σηματοδοτεί την αποδυνάμωση του στροβίλου και την έναρξη της μεταβατικής περιόδου προς το στρατοσφαιρικό καλοκαίρι.

Για την Ελλάδα, η τελική θέρμανση μειώνει τις πιθανότητες έντονων ψυχρών εισβολών, αλλά η άνοιξη θα έχει συχνές εναλλαγές και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μετά την τελική θέρμανση τείνει σε πιο ζωνική ροή, καθιστώντας σπάνιες τις ψυχρές εισβολές με χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η μετάβαση στην άνοιξη για το Βόρειο Ημισφαίριο συνοδεύεται από ολοκληρωτική αναστροφή των στρατοσφαιρικών ροών και δυναμικό καιρό με κακοκαιρίες και έντονα φαινόμενα στην Ελλάδα.

Μετά από έναν χειμώνα που ήδη χαρακτηρίστηκε από σημαντική στρατοσφαιρική θέρμανση τον Φεβρουάριο, ο Πολικός Στροβίλος δείχνει πλέον σημάδια ότι μπαίνει στην τελική φάση της σεζόν.

Οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν νέα και έντονη θέρμανση σε μεγάλο ύψος, με το σχηματισμό δύο κύριων λοβών: ο ένας κατευθύνεται προς τη Βόρεια Αμερική και ο άλλος προς την Ευρασία.

Πρόκειται για ένα σαφές σημάδι ότι ο στροβίλος αποδυναμώνεται, έχοντας χάσει την ικανότητα να ανασυνταχθεί όπως στα μέσα του χειμώνα.

Τι είναι η ξαφνική στρατοσφαιρική θέρμανση

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ξαφνική στρατοσφαιρική θέρμανση (SSW – Sudden Stratospheric Warming) προκαλείται από μεγάλα ατμοσφαιρικά κύματα Rossby, που ανεβαίνουν από την τροπόσφαιρα στη στρατόσφαιρα.

Όταν φτάνουν εκεί, μπορούν να ενισχύσουν και να παραμορφώσουν τον Πολικό Στροβίλο, μεταφέροντας ενέργεια και ορμή που αποδυναμώνουν τους επικρατούντες δυτικούς ανέμους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο στροβίλος μπορεί να σπάσει σε δύο ή περισσότερους λοβούς ή να μετατοπιστεί από τη φυσική του θέση. Η επιβράδυνση ή ακόμα και η αναστροφή των ζωνικών ανέμων προκαλεί βύθιση και συμπίεση του αέρα, με αποτέλεσμα την ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας στη στρατόσφαιρα.

Η τελική θέρμανση και η αλλαγή της εποχής

Όταν η αναστροφή των ζωνικών ανέμων δεν ακολουθείται από επιστροφή στις αρχικές συνθήκες, τότε μιλάμε για την Τελική Θέρμανση (Final Warming). Πρόκειται για την τελευταία «ανάσα» του χειμώνα, που ανοίγει το δρόμο για το στρατοσφαιρικό καλοκαίρι.

Μετά τον Φεβρουάριο και τον πρώτο «διαχωρισμό» του στροβίλου, ο Πολικός Στροβίλος παρέμεινε ιδιαίτερα δυναμικός, με συνεχείς φάσεις διασπάσεων και μερικών ανασυντάξεων, ενισχυόμενων από ενεργά πλανητικά κύματα. Όμως με την έλευση του Μαρτίου και την αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία, οι δυνάμεις του στροβίλου εξασθενούν ολοένα και περισσότερο. Κάθε νέα ώθηση των Rossby κυμάτων τείνει να τον διασπά περαιτέρω, καθιστώντας αδύνατη την επανασυγκρότησή του.

Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, η Τελική Θέρμανση σηματοδοτεί ότι οι πιθανότητες για έντονες, ακραίες ψυχρές εισβολές μειώνονται σημαντικά. Ο χειμώνας ουσιαστικά τελείωσε, αλλά η άνοιξη δεν θα είναι απαραίτητα ήρεμη. Αναμένονται συχνές εναλλαγές του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν σταδιακά, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα εξακολουθούν να εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε περιοχές που επηρεάζονται από την κίνηση των πλανητικών κυμάτων και την μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, αν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μετά την Τελική Θέρμανση τείνει σε πιο ζωνική ροή, οι ψυχρές εισβολές που θα μπορούσαν να φέρουν χιόνια ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Ελλάδας θα γίνουν σπάνιες. Ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα: τέλος Μαρτίου και Απρίλιος αναμένεται να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, με συχνά διαστήματα κακοκαιρίας και περιστασιακά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η μετάβαση στην άνοιξη

Συνολικά, ο Πολικός Στροβίλος έχει φτάσει στο τέλος του εποχικού κύκλου του. Οι στρατοσφαιρικές ροές αντιστρέφονται οριστικά, και η μετάβαση στην άνοιξη για το Βόρειο Ημισφαίριο ξεκινά.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια μεταβατική φάση, όπου ο χειμώνας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, οι ψυχρές εισβολές θα γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες, αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τοπικά περιοχές, διαμορφώνοντας έναν ανοιξιάτικο καιρό γεμάτο εναλλαγές.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

