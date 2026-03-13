Καιρός: Με ανοιξιάτικο σκηνικό το επόμενο 10ήμερο - Πότε αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο δεκαήμερο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Οι περισσότερες ημέρες θα κυλήσουν με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις, χωρίς έντονα φαινόμενα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται περίπου από 16 έως 18°C, ενώ οι ελάχιστες θα βρίσκονται κοντά στους 8-12°C, τιμές που είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Στα μέσα της περιόδου, γύρω στα μέσα της εβδομάδας, διαφαίνεται μια προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά και αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές .

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στην Κύπρο.

Στη συνέχεια ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται εκ νέου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά προς τα τέλη του δεκαημέρου.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι δεν διαφαίνονται σημαντικές κακοκαιρίες για την Αττική, ενώ το προγνωστικό σενάριο δείχνει σταθερές και ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες με μικρές μόνο διακυμάνσεις.

