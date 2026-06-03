Ανατροπή στην υπόθεση Mango: Οι αρχές καλούν συνεργάτη της οικογένειας να καταθέσει στο δικαστήριο

Διαφορετική τροπή παίρνει η υπόθεση για τον μυστηριώδη θάνατο του ιδρυτή και προέδρου της εταιρείας Mango, Isak Andic, καθώς οι αρχές της Ισπανίας φαίνεται να αναζητούν συνεργάτη της οικογενείας του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα η τοπική εφημερίδα La Vanguardia, η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο κάλεσε τις αστυνομικές αρχές της Καταλονίας να ερευνήσουν σε βάθος τη δραστηριότητα μιας θεραπεύτριας από τον Ισημερινό, η οποία είχε στενή εργασιακή σχέση με όλα τα μέλη της οικογένειας.

Παρόλο που η συγκεκριμένη γυναίκα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτη, η πρόσκλησή της για κατάθεση δείχνει πως η Δικαιοσύνη αναζητά το πρόσωπο-κλειδί που ενδεχομένως θα βοηθήσει τις αρχές να λύσουν την πολύπλοκη αυτή υπόθεση.

Ο Jonathan Andic

Στο επίκεντρο των ραγδαίων εξελίξεων εξακολουθεί να βρίσκεται ο γιος του Isak, ο Jonathan Antik, ο οποίος έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Οι δικαστές έχουν χαρακτηρίσει τις πράξεις του ως «προσχεδιασμένες και προμελετημένες», απορρίπτοντας την εκδοχή του τυχαίου συμβάντος.

Τα ευρήματα της έρευνας που διήρκησε ενάμιση χρόνο είναι σαφής, καθώς αποδεικνύουν ότι ο γιος είχε πάει στο μοιραίο ορεινό πέρασμα του Μονσεράτ τρεις φορές σε διάστημα ενός μήνα, προτού ο πατέρας του χάσει τη ζωή του στο σημείο από πτώση στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Isak Andic με τον γιο του, Jonathan

Ωστόσο, η υπεράσπιση του Jonathan παρουσίασε δύο βίντεο στο δικαστήριο, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την αθωότητα του πελάτη τους.

Σε ένα από τα βίντεο, ο Jonathan επικεντρώνεται στην αρθρίτιδα από την οποία έσπασε ο πατέρας του και στα δύο του γόνατα. Όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ο Andic σκοντάφτει και πέφτει στο λόμπι ενός κτηρίου, αφού έχασε την ισορροπία του, χωρίς προφανή λόγο, ενώ δεν πρόλαβε να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να αποτρέψει την πτώση του.

Δείτε το βίντεο:

? Vídeo | La defensa usa una caída previa y la artrosis de Isak Andic para concluir que su muerte en Montserrat fue accidental https://t.co/xFVigSKznl pic.twitter.com/Sg2SvAIFtH — EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2026

Παρόλα αυτά, οι έρευνες για το τι συνέβη ακριβώς εκείνη την μοιραία στιγμή στο ορεινό πέρασμα του Μονσεράτ συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί εάν ο Jonathan είχε καταστρώσει κάποιο κρυφό σχέδιο δολοφονίας του πατέρα του.

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