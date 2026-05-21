Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

Snapshot Ο ιδρυτής της Mango, Ισάκ Άντιτς, έπεσε θανάσιμα από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων κοντά στην Καταλονία ενώ έκανε ορειβασία με τον γιο του Τζόναθαν Άντιτς, που κατηγορείται για φόνο.

Ο Τζόναθαν Άντιτς έκανε την πρώτη κλήση για βοήθεια τέσσερα λεπτά μετά την πτώση και ενημέρωσε αρχικά τη σύντροφο του πατέρα του πριν ειδοποιήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δύο ορειβάτες που άκουσαν τις κραυγές του Τζόναθαν τον βοήθησαν να δώσει ακριβείς οδηγίες στις αρχές και τον συνόδευσαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται στις αναφορές της ισπανικής αστυνομίας καθώς δεν θεωρήθηκαν χρήσιμες για την υπόθεση.

Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν καταθέσεις από μία φύλακα που δεν είδε ή άκουσε κάτι και από έναν τοπικό που βρισκόταν στο σημείο μετά το ατύχημα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων, από έναν γκρεμό κοντά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Την ημέρα του θανάτου του ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του Τζόναθαν Άντιτς που πλέον κατηγορείται για τον φόνο του πατέρα του. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia στις 14 Δεκεμβρίου 2024 όταν πατέρας και γιος έκαναν ορειβασία αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν μόνοι.

Στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ στο σημείο εκκίνησης του μονοπατιού Les Feixades. Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας τους, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο γιος του ιδρυτής της Mango χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να κάνει την πρώτη κλήση. Τηλεφώνησε στην σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ. Δύο λεπτά αργότερα, ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112) για βοήθεια.

Μισή ώρα αργότερα, δύο ορειβάτες που ασκούνταν στα βουνά εμφανίστηκαν στο μονοπάτι και πλησίασαν τον Τζόναθαν Άντιτς αφού άκουσαν τις κραυγές αγωνίας του, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα La Vanguardia.

Αρχικά, ο Τζόναθαν Άντιτς νόμιζε ότι επρόκειτο για δύο αστυνομικούς που πλησίαζαν για να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι ήταν ορειβάτες που ήθελαν να τον βοηθήσουν, αφού τον είδαν να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Ένας από αυτούς πήρε μάλιστα το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο Τζόναθαν Άντιτς για να δώσει οδηγίες στον τηλεφωνητή του 112 σχετικά με τη θέση του και τον βοήθησε να προσδιορίσει το σημείο.

Στη συνέχεια, οι δύο ορειβάτες συνόδευσαν τον Τζόναθαν Άντιτς για να ξαναπεράσουν το μικρό τμήμα του μονοπατιού που είχε διανύσει μαζί με τον πατέρα του και, σχεδόν στα μισά της διαδρομής, συνάντησαν έναν από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Δεν υπάρχουν οι καταθέσεις των ορειβατών

Οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται σε καμία αναφορά της ισπανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, θεωρήθηκε ότι οι μαρτυρίες τους δεν θα βοηθούσαν αφού δεν ήταν παρόντες στο συμβάν της πτώσης και ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος σχεδόν μισή ώρα μετά την πτώση.

Ωστόσο στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει κατάθεση από μία φύλακα η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα. Η κατάθεση ενός τοπικού ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος μετά το συμβάν, περιλαμβάνεται επίσης στον φάκελο της υπόθεσης.

