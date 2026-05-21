Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

Οι ορειβάτες που εντόπισαν τον γιο του ιδρυτή της Mango μετά τον θάνατό του δεν κατέθεσαν στην αστυνομία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιδρυτής της Mango, Ισάκ Άντιτς, έπεσε θανάσιμα από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων κοντά στην Καταλονία ενώ έκανε ορειβασία με τον γιο του Τζόναθαν Άντιτς, που κατηγορείται για φόνο.
  • Ο Τζόναθαν Άντιτς έκανε την πρώτη κλήση για βοήθεια τέσσερα λεπτά μετά την πτώση και ενημέρωσε αρχικά τη σύντροφο του πατέρα του πριν ειδοποιήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Δύο ορειβάτες που άκουσαν τις κραυγές του Τζόναθαν τον βοήθησαν να δώσει ακριβείς οδηγίες στις αρχές και τον συνόδευσαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
  • Οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται στις αναφορές της ισπανικής αστυνομίας καθώς δεν θεωρήθηκαν χρήσιμες για την υπόθεση.
  • Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν καταθέσεις από μία φύλακα που δεν είδε ή άκουσε κάτι και από έναν τοπικό που βρισκόταν στο σημείο μετά το ατύχημα.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων, από έναν γκρεμό κοντά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Την ημέρα του θανάτου του ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του Τζόναθαν Άντιτς που πλέον κατηγορείται για τον φόνο του πατέρα του. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia στις 14 Δεκεμβρίου 2024 όταν πατέρας και γιος έκαναν ορειβασία αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν μόνοι.

Στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ στο σημείο εκκίνησης του μονοπατιού Les Feixades. Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας τους, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο γιος του ιδρυτής της Mango χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να κάνει την πρώτη κλήση. Τηλεφώνησε στην σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ. Δύο λεπτά αργότερα, ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112) για βοήθεια.

Μισή ώρα αργότερα, δύο ορειβάτες που ασκούνταν στα βουνά εμφανίστηκαν στο μονοπάτι και πλησίασαν τον Τζόναθαν Άντιτς αφού άκουσαν τις κραυγές αγωνίας του, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα La Vanguardia.

Αρχικά, ο Τζόναθαν Άντιτς νόμιζε ότι επρόκειτο για δύο αστυνομικούς που πλησίαζαν για να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι ήταν ορειβάτες που ήθελαν να τον βοηθήσουν, αφού τον είδαν να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Ένας από αυτούς πήρε μάλιστα το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο Τζόναθαν Άντιτς για να δώσει οδηγίες στον τηλεφωνητή του 112 σχετικά με τη θέση του και τον βοήθησε να προσδιορίσει το σημείο.

Στη συνέχεια, οι δύο ορειβάτες συνόδευσαν τον Τζόναθαν Άντιτς για να ξαναπεράσουν το μικρό τμήμα του μονοπατιού που είχε διανύσει μαζί με τον πατέρα του και, σχεδόν στα μισά της διαδρομής, συνάντησαν έναν από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

father-and-son-andic-mango.jpg

Δεν υπάρχουν οι καταθέσεις των ορειβατών

Οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται σε καμία αναφορά της ισπανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, θεωρήθηκε ότι οι μαρτυρίες τους δεν θα βοηθούσαν αφού δεν ήταν παρόντες στο συμβάν της πτώσης και ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος σχεδόν μισή ώρα μετά την πτώση.

Ωστόσο στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει κατάθεση από μία φύλακα η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα. Η κατάθεση ενός τοπικού ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος μετά το συμβάν, περιλαμβάνεται επίσης στον φάκελο της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συνελήφθη στη Φάτιμα η μητέρα που εγκατέλειψε δύο μικρά αγόρια σε δάσος της Λισαβόνας

20:23LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη για ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλέκονται τρεις οικογένειες - Συνολικά 77 κατηγορούμενοι

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0: Ιδανικό φινάλε με καρέ Τσούμπερ για τους Περιστεριώτες

19:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαρμάρινη προτομή 2.000 ετών πιθανώς της Αφροδίτης εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και θα το καταστρέψουμε, δεν το χρειαζόμαστε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

19:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική ενιαία αγορά για αμυντικά αγαθά

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση αναζητά αίμα στην αρένα, στόχος είναι η πολιτική εξόντωση του αντιπάλου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Ιράν: «Ορισμένη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις όμως ο Τραμπ έχει και «άλλες επιλογές»

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Κότσιρας για Ελλάδα: «Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν τα σκουλήκια που βρίσκονται σε ένα μήλο»

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Εξαήμερη άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της «17 Νοέμβρη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ