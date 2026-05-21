Δραματικές εικόνες στη Νέα Υόρκη από τις σφοδρές καταιγίδες - Βίντεο
Σε... ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη από τις έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα οι εγκλωβισμένοι οδηγοί να αναγκαστούν να αναζητήσουν καταφύγιο πάνω στα αυτοκίνητά τους.
Συγκλονιστικά βίντεο έδειχναν όσους επιχειρούσαν να μετακινηθούν να παρασύρονται, καθώς η καταρρακτώδης βροχή και οι άνεμοι με ταχύτητα 96 χλμ./ώρα έπληξαν την πόλη αργά το βράδυ της Τετάρτης.
Είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καταιγίδα σε όλη τη Νέα Υόρκη, αλλά στο Κουίνς καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Διακόπηκαν επίσης αρκετές γραμμές του μετρό, και έκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες.
