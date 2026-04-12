Ο κυκλώνας Vaianu «σφυροκοπά» τη Νέα Ζηλανδία: Πλημμύρες, μπλακ άουτ και μαζικές εκκενώσεις οικισμών

Ο κυκλώνας Vaianu έφτασε στην ξηρά στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας την Κυριακή (12/04), φέρνοντας πλημμύρες, διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το φαινόμενο πέρασε από την ακτή κοντά στη χερσόνησο Maketu, συνοδευόμενο από καταστροφικούς ανέμους που ξεπερνούσαν τα 130 χιλιόμετρα / ώρα και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τη μετεωρολογική υπηρεσία MetService να το χαρακτηρίζει ως «απειλητικό για τη ζωή».

Οι Αρχές κήρυξαν αρκετές περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξέδωσαν «κόκκινες» προειδοποιήσεις για ανέμους, που χρησιμοποιούνται μόνο σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κυκλώνας κινείται προς τα ανατολικά άκρα του Βόρειου Νησιού, γλυτώνοντας το Όκλαντ –τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας– από τις εντονότερες επιπτώσεις, αν και αναμένονται ισχυρότεροι άνεμοι και κύματα μετά την απογευματινή προσέγγιση, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Μαρκ Μίτσελ.

Όπως ανέφερε, η ένταση του φαινομένου δεν ήταν τελικά τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο, τις επόμενες ώρες προβλέπεται νέα ενίσχυση, καθώς ο κυκλώνας κινείται νοτιότερα.

Ο συνδυασμός της απογευματινής παλίρροιας με τα μεγάλα κύματα ενδέχεται να προκαλέσει παράκτιες πλημμύρες.

Ο κυκλώνας ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους να απομακρυνθούν, ενώ, περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα – με την ηλεκτροδότηση να έχει αποκατασταθεί σε περίπου 2.000 από αυτά.

Στην παράκτια περιοχή Whakatane, κατεγράφησαν εκτεταμένες ζημιές, με υποχρεωτικές εκκενώσεις σε 270 κατοικίες.

Στελέχη και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας και βαρέα μηχανήματα έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη των επιχειρήσεων εκκένωσης.

Η MetService κατέγραψε ριπές ανέμου έως 130 χιλιόμετρα / ώρα, βροχοπτώσεις άνω των 100 χιλιοστών σε διάστημα 24 ωρών στην πόλη Whangarei και κύματα που ξεπερνούσαν τα 6 μέτρα.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε την ακύρωση περισσότερων από 90 πτήσεων με ελικοφόρα αεροσκάφη, κυρίως από περιφερειακά αεροδρόμια του Βόρειου Νησιού.

Οι πτήσεις εσωτερικού με αεροσκάφη τζετ και τα διεθνή δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, αν και σημειώνονται καθυστερήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η Πυροσβεστική και Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Ζηλανδίας ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 100 κλήσεις για βοήθεια, που σχετίζονταν με ζημιές από ανέμους και πλημμύρες.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν καθώς ο Vaianu θα κινηθεί προς τα νότια και θα απομακρυνθεί από το Βόρειο Νησί το βράδυ της Κυριακής, περνώντας από την περιοχή Hawke’s Bay.

«Η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται από απόψε και αύριο, όμως, πρόκειται ακόμη για ένα επικίνδυνο για τη ζωή καιρικό σύστημα», τόνισε η επικεφαλής μετεωρολογικών ειδήσεων της MetService, Χέδερ Κιτς.

Ο κυκλώνας Vaianu «ξυπνά» μνήμες από τον κυκλώνα Gabrielle του 2023, από τον οποίο σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, ενώ, άφησε χιλιάδες εκτοπισμένους, σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.

Υπερχείλισαν τα αποχετευτικά δίκτυα στην ανατολική ακτή

Αρκετές περιοχές είδαν τα αποχετευτικά τους συστήματα να υπερφορτώνονται το απόγευμα, καθώς η επίδραση του κυκλώνα κορυφώθηκε κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Βόρειου Νησιού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Thames–Coromandel ανέφερε ότι οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων δέχονται πολύ υψηλές εισροές. Το Δημοτικό Συμβούλιο Gisborne υπογράμμισε, επίσης, ότι οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρα στο σύστημα αποχέτευσης.

Ως αποτέλεσμα, λύματα διοχετεύονται σε τοπικές λεκάνες απορροής, προκειμένου να αποτραπεί η υπερχείλιση αποβλήτων σε κατοικίες και δρόμους. «Η εκροή είναι σε μεγάλο βαθμό αραιωμένη με όμβρια ύδατα, ωστόσο εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Gisborne.

Μάλιστα, έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά στους τρεις ποταμούς της πόλης και στην παραλία Waikanae για 5 ημέρες μετά τη λήξη της εκροής.

Στο Coromandel, η μονάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των λυμάτων και όπως τόνισε εκπρόσωπος, «παρακάμπτεται προσωρινά το τελικό στάδιο απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να αποτραπεί υπερχείλιση». Το ρέμα Whangarahi στο Coromandel και οι εκβολές του ποταμού Waihou στο Thames θα πρέπει να θεωρούνται μολυσμένα μέχρι νεωτέρας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων στο Wellington. Το περιστατικό στην εκβολή Hort προς τον κόλπο Tarakena ενδέχεται να καταστήσει τα νερά θολά και δύσοσμα, όπως προειδοποίησε η Wellington Water.

Συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν τη θάλασσα για 2 έως 3 ημέρες έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Οι υγειονομικές Αρχές συνιστούν επίσης να μην συλλέγονται οστρακοειδή ή θαλασσινά από τη νότια ακτή, από τον κόλπο Ōwhiro έως τον Breaker Bay.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, με τις προειδοποιήσεις να παραμένουν σε ισχύ έως αργά το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες.