Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, συνελήφθησαν τα τρία - Κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους 62.000 ευρώ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τέλος στη δράση κυκλώματος που έστηνε τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά κατάφερε η τοπική υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 3, (27χρονος, 21χρονος και 19χρονος), ενώ αναζητούνται οι υπόλοιπο, και εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα με συνολική λεία αξίας 62.000 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 Απριλίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), είτε ως λογιστές.

Στις 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία εν συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης, που εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα».

Στην συνέχεια, με διαφορετική σύνθεση, κάθε φορά, χρησιμοποιώντας δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα.

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παθούσα ενώ αρχικά πείστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της, ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, την Πρωτομαγιά εντοπίστηκαν δύο εκ των δραστών (27χρονος και 19χρονος) κατά την αποβίβαση τους με δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα στον Πειραιά και κατόπιν ενημέρωσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Ν. Φαλήρου ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των τριών - μέχρι στιγμής - συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων συνελήφθη και ο 21χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • χρυσαφικά
  • το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ
  • πλήθος ενδυμάτων,
  • κινητά τηλέφωνα,
  • 24 γραμμάρια κάνναβης
  • ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής κοσμημάτων και
  • δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους

Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκαν από μία παθούσα και της αποδόθηκαν.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση-φρίκη Πιτ Μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, τους έπιασαν στον Πειραιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη θερμομέτρου στο ταμπλό αυτοκινήτου

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Πλοίο με πάνω από 670 επιβάτες προσέκρουσε ενώ έδενε στο λιμάνι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο - φάντασμα του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βρέθηκε μετά από 107 χρόνια - Βυθίστηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: «Κούρσες» θανάτου στις λεωφόρους - Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο διέταξε την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο του Ιράν για δελφίνια - καμικάζι: «Οπλισμένα» με νάρκες για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λινού: Θετική στην προοπτική συνεργασίας με Τσίπρα - Τι είπε για τον μανιφέστο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

16:00ΕΥ ΖΗΝ

3 σημάδια ότι ίσως είστε καλύτερα… single, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Κατελήφθη τάνκερ από ένοπλους άνδρες στα ανοιχτά του Κόλπου του Άντεν

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Το σφραγισμένο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν - «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

15:29LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Αντιγόνη Μακρή για τις ερωτικές σκηνές στο σίριαλ με την Ηρώ Πεκτέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Πλοίο με πάνω από 670 επιβάτες προσέκρουσε ενώ έδενε στο λιμάνι

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο του Ιράν για δελφίνια - καμικάζι: «Οπλισμένα» με νάρκες για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο - φάντασμα του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βρέθηκε μετά από 107 χρόνια - Βυθίστηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Ολυμπία Κηρύκου 30 χρόνια μετά: Ποιοι προσπαθούν να «θολώσουν» τα νερά

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ