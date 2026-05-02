Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τέλος στη δράση κυκλώματος που έστηνε τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά κατάφερε η τοπική υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 3, (27χρονος, 21χρονος και 19χρονος), ενώ αναζητούνται οι υπόλοιπο, και εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα με συνολική λεία αξίας 62.000 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 Απριλίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), είτε ως λογιστές.

Στις 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία εν συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης, που εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα».

Στην συνέχεια, με διαφορετική σύνθεση, κάθε φορά, χρησιμοποιώντας δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα.

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παθούσα ενώ αρχικά πείστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της, ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, την Πρωτομαγιά εντοπίστηκαν δύο εκ των δραστών (27χρονος και 19χρονος) κατά την αποβίβαση τους με δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα στον Πειραιά και κατόπιν ενημέρωσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Ν. Φαλήρου ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των τριών - μέχρι στιγμής - συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων συνελήφθη και ο 21χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χρυσαφικά

το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ

πλήθος ενδυμάτων,

κινητά τηλέφωνα,

24 γραμμάρια κάνναβης

ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής κοσμημάτων και

δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους

Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκαν από μία παθούσα και της αποδόθηκαν.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.