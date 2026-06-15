ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

Snapshot Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται κοντά σε έναν συναινετικό χωρισμό.

Οι δύο πλευρές έχουν ολοκληρώσει τις περισσότερες συζητήσεις και απομένουν μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Ο Λουτσέσκου είχε σημαντική επιτυχημένη πορεία στον ΠΑΟΚ, με δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Η αποχώρηση του προπονητή σηματοδοτεί το τέλος μιας επταετούς εποχής γεμάτης τίτλους και ιστορικές στιγμές για τον σύλλογο.

Οι τελικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στην ημέρα. Snapshot powered by AI

Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου οδεύει προς την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Δικέφαλος του Βορρά και ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε έναν συναινετικό χωρισμό, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια συνεργασία που άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Το τελευταίο διήμερο υπήρξαν συνεχείς επαφές και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και επικοινωνία του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, με στόχο να βρεθεί η φόρμουλα για έναν κοινά αποδεκτό διαχωρισμό.

Πηγές αναφέρουν ότι απομένουν μόνο ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει και τυπικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Όλα δείχνουν πλέον πως ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ύστερα από μια επταετία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές. Ο 56χρονος προπονητής συνδέθηκε με δύο πρωταθλήματα, το 2019 και το 2023, καθώς και με δύο Κύπελλα Ελλάδας, το 2018 και το 2019, οδηγώντας τον Δικέφαλο σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της διαδρομής του.

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