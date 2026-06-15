Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness

Στη χορογραφία συμμετείχαν 830 άτομα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, 830 άτομα από 13 χώρες χόρεψαν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο και κατέκτησαν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.
  • Η εκδήλωση είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη νόσο Αλτσχάιμερ και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ.
  • Ο δάσκαλος χορού Θέμης Παραστατίδης τόνισε ότι ο χορός βελτιώνει τη μνήμη και την ψυχολογία των ηλικιωμένων με Αλτσχάιμερ, προσφέροντάς τους κοινωνική επαφή και ομαδική συμμετοχή.
  • Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα χορογραφίας πριν την εκδήλωση, ενώ η διαδικασία καταμέτρησης και αξιολόγησης από τους εκπροσώπους του Guinness ήταν αυστηρή και επιτυχής.
  • Το ρεκόρ δεν συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο, αλλά προσέφερε σημαντική ηθική ικανοποίηση στους συμμετέχοντες.
Snapshot powered by AI

Ένα ζεϊμπέκικο, 830 χορευτές και μια ταυτόχρονη χορογραφία χάρισε στη Θεσσαλονίκη το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους για την χθες, Κυριακή (14/6). Συνολικά 830 άτομα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της συμπρωτεύουσας και χόρεψαν ζεϊμπέκικο με ταυτόχρονη χορογραφία, υπό τους ρυθμούς του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού «Μια Θεσσαλονίκη» ενώ παράλληλα, έστειλαν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι χορευτές και οι χορεύτριες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα και τις ΗΠΑ, κατόρθωσαν να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ που αριθμούσε 754 συμμετοχές και κατείχε η Κύπρος.

Ο δάσκαλος χορού, Θέμης Παραστατίδης, είπε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ότι η ιδέα προέκυψε πριν από έναν χρόνο όταν συνειδητοποίησε την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για το ζεϊμπέκικο και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's. Στην πρωτοβουλία συμμετείχε και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Ο ίδιος πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ, εδώ και αρκετά χρόνια και επισημαίνει πως ο χορός είναι πολλά περισσότερα από γυμναστική, γιατί παράλληλα «γυμνάζει τη μνήμη, καθώς πρέπει να θυμούνται τα βήματα του χορού και να έχουν καλό συντονισμό κινήσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η ψυχολογία, γιατί ο χορός τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάτι ομαδικό, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να γνωρίσουν κόσμο. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία του χορού».

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη χορογραφία στις 12 & 13 Ιουνίου. Το ρεκόρ Guinness δε συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό έπαθλο, ωστόσο η ηθική ικανοποίηση για την επίτευξή του είναι μεγάλη.

Τον τίτλο απένειμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Guiness, η οποία ανέφερε ότι για τα βραβεία ακολουθείται πολύ αυστηρή διαδικασία, από την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μέχρι την εκτέλεση και οι συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «τα πήγαν τέλεια».

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες:

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελονι υποδέχτηκε την Γιαπωνέζα Πρωθυπουργό και παραλίγο να την ρίξει κάτω - Το viral βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών

13:36ANNOUNCEMENTS

Χαρδαλιάς από το Περιστέρι: «Σε τροχιά υλοποίησης όλα τα κρίσιμα έργα υποδομών και πολιτισμού»

13:35ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο αρνητικό ρεκόρ στα νοσοκομειακά φάρμακα - Δομική κρίση «βλέπουν» ΣΦΕΕ και PIF

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κάτοικοι μικρής πόλης βρίσκονται αντιμέτωποι με «την χειρότερη επιδημία ποντικών στην ιστορία» εδώ και μήνες

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

13:01ANNOUNCEMENTS

Τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις στο πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηandelsblatt: Έτσι σκοπεύει η Ελλάδα να αποφύγει νέα «παγίδα χρέους» - Η στρατηγική Πιερρακάκη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μην περάσει άμεσα στην αντλία

12:16LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Με μάσκα γάτας και διάφανο φόρεμα στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ - Η νέα της εμφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία των αδελφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ