Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness

Snapshot Στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, 830 άτομα από 13 χώρες χόρεψαν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο και κατέκτησαν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Η εκδήλωση είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη νόσο Αλτσχάιμερ και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ.

Ο δάσκαλος χορού Θέμης Παραστατίδης τόνισε ότι ο χορός βελτιώνει τη μνήμη και την ψυχολογία των ηλικιωμένων με Αλτσχάιμερ, προσφέροντάς τους κοινωνική επαφή και ομαδική συμμετοχή.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα χορογραφίας πριν την εκδήλωση, ενώ η διαδικασία καταμέτρησης και αξιολόγησης από τους εκπροσώπους του Guinness ήταν αυστηρή και επιτυχής.

Το ρεκόρ δεν συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο, αλλά προσέφερε σημαντική ηθική ικανοποίηση στους συμμετέχοντες. Snapshot powered by AI

Ένα ζεϊμπέκικο, 830 χορευτές και μια ταυτόχρονη χορογραφία χάρισε στη Θεσσαλονίκη το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους για την χθες, Κυριακή (14/6). Συνολικά 830 άτομα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της συμπρωτεύουσας και χόρεψαν ζεϊμπέκικο με ταυτόχρονη χορογραφία, υπό τους ρυθμούς του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού «Μια Θεσσαλονίκη» ενώ παράλληλα, έστειλαν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι χορευτές και οι χορεύτριες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα και τις ΗΠΑ, κατόρθωσαν να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ που αριθμούσε 754 συμμετοχές και κατείχε η Κύπρος.

Ο δάσκαλος χορού, Θέμης Παραστατίδης, είπε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ότι η ιδέα προέκυψε πριν από έναν χρόνο όταν συνειδητοποίησε την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για το ζεϊμπέκικο και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's. Στην πρωτοβουλία συμμετείχε και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Ο ίδιος πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ, εδώ και αρκετά χρόνια και επισημαίνει πως ο χορός είναι πολλά περισσότερα από γυμναστική, γιατί παράλληλα «γυμνάζει τη μνήμη, καθώς πρέπει να θυμούνται τα βήματα του χορού και να έχουν καλό συντονισμό κινήσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η ψυχολογία, γιατί ο χορός τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάτι ομαδικό, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να γνωρίσουν κόσμο. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία του χορού».

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη χορογραφία στις 12 & 13 Ιουνίου. Το ρεκόρ Guinness δε συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό έπαθλο, ωστόσο η ηθική ικανοποίηση για την επίτευξή του είναι μεγάλη.

Τον τίτλο απένειμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Guiness, η οποία ανέφερε ότι για τα βραβεία ακολουθείται πολύ αυστηρή διαδικασία, από την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μέχρι την εκτέλεση και οι συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «τα πήγαν τέλεια».

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